Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Σε σοκ οι Έλληνες, μιλούν στον ΑΝΤ1

Κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης σοκαρίστηκαν από την επίθεση που έγινε στην «καρδιά» της πόλης. Κάποιοι έχουν ήδη επιστρέψει στην Ελλάδα. Τι λένε στον ΑΝΤ1.

Της Λίλιαν Τσουρλή

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται τις τελευταίες ώρες τόσο οι Έλληνες μόνιμοι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης όσο και οι τουρίστες. Το σημείο τις βομβιστικής επίθεσης είναι το σημείο που χτυπάει η καρδιά του ελληνισμού. Ελληνορθόδοξες εκκλησίες, οι ελληνικές διπλωματικές αρχές αλλά και το ελληνικό σχολείο....

«Στο σχολείο μας ιδιαίτερες ζημιές δεν υπάρχουν. Το τριήμερο θα γιορτάζαμε τα 129 χρόνια από την ίδρυση της σχολής μας. Θα είχαμε μία πολύ μεγάλη συναυλία η οποία ματαιώθηκε. Είναι μία πολύ δύσκολη περίπτωση. Χαίρομαι για τους μαθητές μου, που δεν υπήρξαν μαθητές μεταξύ των θυμάτων, Θεός φυλάξοι ,αλλά λυπάμαι για όλους αυτούς που τραυματίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο διευθυντής της Ζωγράφειου Σχολής Κωνσταντινούπολης, Γιάννης Δερμιτζόγλου.

Το Πέραν αποτελεί το σταυροδρόμι συνάντησης όλων των πολιτισμών μα πάνω από όλα είναι μια από τις παλαιότερες ελληνικές γειτονιές της πόλης πού τις τελευταίες ώρες οι κΚωσταντινοπολίτες έχουν περιορίσει τις εξόδους τους.

«Σήμερα υπάρχει μία απογοήτευση στην κοινωνία. Γενικότερα δεν υπάρχει ενθουσιασμός ούτε χαρά, αλλά ένας θυμός, μία απογοήτευση. Είναι μία φόρτιση που προκαλεί απογοητευτική ψυχρότητα», λέει στον ΑΝΤ1 ο Λάκης Βίγκος, κάτοικος της Κωνσταντινούπολης.

Δεν είναι λίγοι αυτοί που μετά το χτύπημα πήραν την απόφαση να επισπεύσουν την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

«Το βράδυ είχε μία "παγωμάρα" γενικώς, δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα στους δρόμους, ήταν κάπως τα πράγματα περίεργα. Αναβλήθηκε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, έμενα κοντά στο Μπεσίκτας», δήλωσε Έλληνας από το αεροδρόμιο.

Ενώ ένας άλλος, περιέγραψε πως «ήταν έρημη η πόλη, δεν υπήρχε ψυχή που να κυκλοφορεί έξω ειδικά στην Ιστικλάλ και στις γύρω περιοχές και τα μέτρα ασφάλειας στο Αεροδρόμιο σήμερα το πρωί, ήταν αυξημένα».

Αυτήν τη στιγμή οι Έλληνες που ζουν μόνιμα στη Κωνσταντινούπολη φτάνουν τους 1.800 ενώ εκατοντάδες την επισκέπτονται καθημερινά.

