Εκκλησία των Εθνών – θύμα στον ΑΝΤ1: Οι “εξορκιστές” ζήτησαν τους τίτλους του σπιτιού μου

Συγκλονίζει η περιγραφή της γυναίκας που έγκαιρα κατάλαβε τι συμβαίνει και γλίτωσε από τους «εξορκιστές» της Θεσσαλονίκης.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Αναβλήθηκε για τις αρχές Μαΐου η δίκη των εξορκιστών που είχαν συλληφθεί στη Θεσσαλονίκη τον Αύγουστο μετά το σάλο με τις τελετές στο κέντρο της πόλης. Γυναίκα που έπεσε στα δίχτυα τους, μίλα στον ΑΝΤ1, για το πώς κατάφερε να γλιτώσει την τελευταία στιγμή.

Ο 38χρονος επικεφαλής της αυτοαποκαλούμενης «Εκκλησίας των Εθνών» και 24χρονος φερόμενος ως στενός του συνεργάτης έφυγαν από το δικαστικό μέγαρο της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο άνδρες που κατηγορούνται για παράβαση του νόμου περί θρησκευτικής Ελευθερίας είχαν συλληφθεί τον Αύγουστο μετά από καταγγελίες για τελετές εξορκισμό που έκαναν στο κέντρο της πόλης.

Μία 45χρονη , περιγράφει στον ΑΝΤ1 πώς κατάφερε να σωθεί από την οργάνωση:

«Πρόλαβα να σωθώ από αυτούς... Μου φαινόταν σαν ψυχολόγοι δηλαδή όταν μου μιλούσαν ηρεμούσα.... Είχα ζητήσει το τηλέφωνό του και μου είπε ‘δεν χρειάζεται να σου δώσω το νούμερο, εγώ καταλαβαίνω όταν δεν είσαι καλά, έχω υπερδυνάμεις, καταλαβαίνω όταν οι φίλοι μου δεν είναι καλά’ και εγώ το πίστεψα, ήμουνα πνιγμένη ...Εγώ γλίτωσα ήμουν τυχερή οι άλλοι που δεν γλίτωσαν;», λέει στον ΑΝΤ1 μία γυναίκα, που διατηρεί την ανωνυμία της.

Μέλος της οργάνωσης την πλησίασε ενώ βρισκόταν σε διακοπές. Η 45χρονη ήταν σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, καθώς αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα και αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι επιτήδειοι.

«Μου είπαν ότι μου έχουν κάνει μάγια, ότι είμαι δαιμονισμένη για αυτό δεν έχω λεφτά, για αυτό έχω τα νεύρα που έχω, αλλά εντάξει τα νεύρα τα είχα γιατί είχα πολλά προβλήματα ,δεν είχα δουλειά, δεν μπορούσα να πληρώσω κάποιες υποχρεώσεις. Όλοι οι άνθρωποι κάτι περνάμε....Στο τέλος όταν δυο-τρεις φορές συναντηθήκαμε μου είπαν χρειάζονται λεφτά και εγώ λέω ‘δεν έχω’ λέει ‘μπορείς να μας αφήσεις ας πούμε τους τίτλους του σπιτιού σου, τα χρυσαφικά σου, μετά όταν θα μας ξεπληρώσεις θα σου τα δώσουμε πίσω....».

Οι κατηγορούμενοι θα καθίσουν εκ νέου στο εδώλιο στις 8 Μαΐου.

