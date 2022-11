Πολιτική

Μητσοτάκης: Εξωθεσμικά κέντρα μας δείχνουν τα δόντια τους, αλλά δεν μασάμε

Στην αντιπίθεση για τις παρακολουθήσεις πέρασε ο Πρωθυπουργός, από το βήμα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας.



Στη συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας μίλησε το απόγευμα της Δευτέρας ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του με αναφορά στις εκλογές του 2023 και είπε πως "αυτή η συγκυρία είναι που γίνει σαφές περιεχόμενο όλο το προσεχές διάστημα, πρέπει να αναδείξουμε το έργο μας, ό,τι είπαμε το κάναμε. Να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στην τροχιά προόδου, φράζοντας το δρόμο σε μια δεύτερη φορά στη συμφορά".

Ο πρωθυπουργός συνέχισε αναφέροντας πως "ποτέ άλλοτε η πατρίδα μας δεν αντιμετώπισε τόσες μεγάλες και διαδοχικές κρίσεις. Μέσα σε αυτό το ασταθές περιβάλλον η ελληνική κοινωνία και οικονομία όχι μόνο έμειναν όρθιες. Η ανάπτυξη για το 2022 αγγίζει το 6%. Το ίδιο διάστημα η ανεργία έπεσε στα χαμηλότερα της 12ετίας. Επενδυτικοί κολοσσοί ψηφίζουν Ελλάδα, παντού προχωρούν μεγάλα έργα. Περισσότερες δουλειές, πιο αξιοπρεπείς μισθοί και συντάξεις. Η ανάπτυξη μας επιτρέπει να μειώνουμε φόρους. Θα αυξήσουμε και πάλι τον κατώτατο μισθό, να αυξήσουμε τις συντάξεις την 1-1-2023. Επιδοτούμε τους λογαριασμούς του ρεύματος".

Μιλώντας για την πορεία προς τις κάλπες, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε τρία μέτωπα για την κυβέρνηση:

Στα εθνικά, «με πόλεμο στην καρδιά της ηπείρου και έναν επιθετικό γείτονα».

Ως δεύτερο μέτωπο περιέγραψε την «εσωτερική κατάσταση στη χώρα» και τη διεθνή κρίση, «που γεφυρώνεται με επιδιώξεις άλλων κέντρων, που επιδιώκουν τη φθορά της κυβέρνησης. Επιδιώκουν ρήξη στις σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στην πολιτεία και τους πολίτες και τη διαμόρφωση αρρωστημένης κατάστασης. Εχουμε ενοχλήσει πολλούς, η δυναμική έχει αφαιρέσει ισχύ από κέντρα. Κάποιοι μας δείχνουν τα δόντια τους, εμείς οι Νεοδημοκράτες δεν μασάμε».

Τρίτο μέτωπο, είπε, είναι μια αντιπολίτευση που λέει όχι σε όλα, που βλέπει παντού ευθύνες Μητσοτάκη, σπέρνει διχασμό με λάσπη και απειλές. «Οχι μόνο σε μένα και την κυβέρνηση, αλλά και σε απλούς πολίτες. "Φύγε από τη χώρα, ερχόμαστε" γράφει ο κ. Πολάκης σε έναν απλό πολίτη» υπογράμμισε, λέγοντας ότι το δίλημμα είναι «ή εμείς ή αυτοί».

«Υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατική Ευρώπη και την ειρήνη, δεν θέλουμε τετελεσμένο στην Ουκρανία, που θα ήθελε να μιμηθεί και η Τουρκία στη γειτονιά μας. Ο Ερντογάν δεν κρύβει ότι θα ήθελε απέναντί του τον κ. Τσίπρα, αλλά έχει εμένα που του απευθύνομαι» συμπλήρωσε και συνέχισε: «Εχει εμένα, γιατί αυτό επέλεξε ο κυρίαρχος ελληνικός λαός και κανείς άλλος. Στον κ. Ερντογάν απευθύνομαι με ειλικρίνεια, όταν του λέω ότι η Ελλάδα κρατά κλειστή την πόρτα στις προκλήσεις, αλλά ανοιχτό το παράθυρο στις προσεγγίσεις. Νιώθω φίλο τον τουρκικό λαό, αλλά δεν κάνουμε διάλογο με το παράλογο. Εθνικό δόρυ οι συμμαχίες, ασπίδα οι ένοπλες δυνάμεις».

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στη συνέχεια σε ορισμένα από τα επιτεύγματα της κυβέρνησης: «Μόνο την τελευταία εβδομάδα, στην οικονομία είχαμε τις τελικές υπογραφές για την επαναλειτουργία των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Σώσαμε τις δουλειές σε 600 εργαζόμενους και εςλπίζουμε να προστεθούν άλλοι 1.200. Την επόμενη μέρα η ΕΕ αναθεώρησε την ανάπτυξη στο διπλάσιο της ευρωζώνης. Το Καλάθι του Νοικοκυριού, που λοιδωρήθηκε να μειώνει τις τιμές σε 101 προϊόντα. Για την ενέργεια ξεκίνησαν οι έρευνες για φυσικό αέριο από την Exon Mobill. Αποφασίσαμε να πούμε όχι στην αξιοποίηση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, αναγνωρίζοντας την εθνική του σημασία. Στην Παιδεία είχαμε τρεις διαδοχικές ειδήσεις. Συναντήθηκα και εγώ με εκπροσώπους 30 αμερικανικών πανεπιστημίων που έχουν συνάψει προγράμματα με ελληνικά πανεπιστήμια. Κορυφαία πανεπιστήμια όπως το Γέηλ δέχονται Ελληνες φοιτητές χωρίς δίδακτρα. Ο ΔΟΑΤΑΠ ανακοίνωσε ότι η αναγνώριση ξένων πτυχίων θα ολοκλρώνεται μέσα σε 60 μέρες. Βάλαμε τίτλους τέλους στη ντροπή των εκκρεμών συντάξεων. Το κράτος πρέπει να στέκεται δίπλα στους πολίτες, να παίρνουν τη σύνταξή τους εντός ευλόγου διαστήματος. Μέσα σε 22 μήνες εκδόθηκαν 470.000 συντάξεις. Ακολουθούν οι επικουρικές και τα εφάπαξ».

«Το κλίμα το έχει δηλητηριάσει ο Τσίπρας. Αμυνόμαστε στον Έβρο, “ένοχοι όσοι δεν ανοίγουν τα σύνορα”. Ξεσπά πανδημία, “ας διαδηλώσουμε”. Θωρακίζεται η Εθνική Άμυνα, “ξοδεύετε πολλά σε εξοπλισμούς”. Πόλεμος στην Ουκρανία, “δεν φταίει ο εισβολέας”. Δεν πρόκειται για παράταξη, αλλά για συνονθύλευμα που τρέφεται από τη μιζέρια και ευδοκιμεί στον βούρκο της πολιτικής. Γι' αυτό και κρύβονται πίσω από κάθε χυδαιότητα. Μέχρι και παιδεραστές μας είπαν. Τώρα ετοιμάζουν την ήττα τους και αμφισβητούν ακόμα και την ακεραιότητα των εκλογών. Ο αριστερός Τραμπισμός σε όλο του το μεγαλείο. Όπως έλεγε ο εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής, θέλουν να πειστεί ο λαός ότι είναι στηρίγματα της Δημοκρατίας αυτοί που την απειλούν» είπε σε υψηλούς τόνους, επιτιθέμενος ευθέως στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Για τις παρακολουθήσεις, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «συνειδητά μπερδεύουν νόμιμες επισυνδέσεις μιας κρατικής υπηρεσίας ασφάλειας με κακόβουλα λογισμικά, που μπορεί να χρησιμοποιεί οποιοσδήποτε. Και επιχειρούν να πείσουν, για ποιο πράγμα άραγε; Ότι δεν είχα άλλη δουλειά, από το να ακούω τους υπουργούς μου, τις γυναίκες τους; Τη γραμματέα μου; Ηθοποιούς; Ούτε καν τους πολίτικους μου αντιπάλους;».

«Οι αντίπαλοι μας δεν διδάχτηκαν τίποτα από την υπόθεση Novartis, πάνω σε ένα υπαρκτό γεγονός δεν μπορούν να στήνουν σκευωρίες» συνέχισε. «Η υπόθεση είναι στη Δικαιοσύνη, που θα κάνει ό,τι πρέπει, για να διαλευκανθεί πλήρως, για να μην υπάρχουν σκιές, να διαλυθούν τα νέφη τοξικότητας που μολύνουν την πολιτική ατμόσφαιρα. Ό,τι απαιτείται. Δεν υπάρχει άλλο καταφύγιο στις δημοκρατίες από τη Δικαιοσύνη και θα αναμένουμε την ετυμηγορία της. Θα το ξαναπώ, δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα» επισήμανε ακόμη, ενώ «κάρφωσε» και τα δημοσιεύματα με λίστες προσώπων που φέρονται να παρακολουθούνταν: «Την ώρα που εμείς ανακοινώνουμε έρευνες για τον φυσικό μας πλούτο, εκείνοι δημοσιεύουν λίστες από το δικό τους βούρκο. Ο καθένας τον ρόλο του».

Κατηγόρησε ακόμη τον Αλέξη Τσίπρα ότι, με τους χειρισμούς του στην αμυντική συνεργασία με τη Γαλλία, «θα ανατινάξει μια εθνική επιτυχία, που έκανε υπερήφανους όλους τους Έλληνες και ενόχλησε μόνο δύο κέντρα: Την Τουρκία και τους εμπόρους όπλων, που δεν είχαν θέση σε μια διακρατική συνεργασία».





