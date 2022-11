Κοινωνία

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Ελληνίδα τραυματίας συγκλονίζει στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι αναφέρει Ελληνίδα τραυματίας στον ΑΝΤ1 για τη στιγμή της έκρηξης.

Της Κατερίνας Χαραλαμπάκου και της Άννας Ανδρέου

Τρόμος, φόβος, πανικός . Αυτά ηταν τα συναισθήματα της Ελληνίδας που βρισκόταν στον πεζόδρομο την ώρα της έκρηξης, δίπλα στο σημείο οπου έγινε.

Η 39χρονη που αυτή την ώρα νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Κωσταντινούπολης μίλησε στη ανταποκρίτρια του Αντ1 Αννα Ανδρεου.



"Ήμουν στην Ιστικλάλ και περπατούσα άνετα και όπως ήμουν από την δεξιά μεριά της Ιστικλάλ, τρία μαγαζιά πιο κάτω έγινε έκρηξή. Εκείνη τη στιγμή, σοκ… Στον αέρα μια λευκή λάμψη, σε τινάζει ο αέρας προς τα πίσω, δε ξέρω πώς να το πω. Σταματάει η ζωή σου. Μέχρι τώρα αυτά τα βλέπαμε στις τηλεοράσεις. Αλλά δόξα το Θεό είμαι υγιείς, αρτιμελής, δεν έχω τίποτα παρά μόνο στο πόδι μου, στο καλάμι πρέπει να μου το κάνουν καλά οι γιατροί. Ελπίζω να ξεχάσω αυτό το θλιβερό γεγονός. Είδα κάποια πτώματα, τώρα πτώματα; Τραυματίες; Στα γρήγορα στα φευγαλέα…. Εκείνη τη στιγμή κοιτάς να συνειδητοποιήσεις ότι έγινε έκρηξη" εξομολογήθηκε η τραυματίας.

Εικόνες τρόμου και πανικού εκτυλήχθηκαν μπροστά στα μάτια της, λέει στον ΑΝΤ1 η νεαρή γυναίκα, που πήγε στην Τουρκία για διακοπές.



"Μετά από αυτό το σοκ καταλαβαίνεις αυτομάτως ότι είναι έκρηξη, τρομοκράτες. Κοιτάς γύρω σου και βλέπεις ότι επικρατεί χάος, πόλεμος, πολύ άσχημη στιγμή. Ο κόσμος τρέχει πανικόβλητος, ήμουν πεσμένη στο έδαφος. Ξαφνικά είδα να τρέχει πάρα πολύ αίμα από το πόδι μου φοβήθηκα, άμα δεν το ζήσεις δεν μπορείς να καταλάβεις το φόβο που αισθάνεσαι. Υπήρχαν άτομα σε πολύ χειρότερη κατάσταση, κάποια πέθαναν. Απλά ευγνωμονώ το Θεό που ζω είμαι πάρα πολύ τυχερή" ανέφερε χαρακτηριστικά για τον εφιάλτη που βίωσε.

Νιώθει τυχερή, όπως λέει στον ΑΝΤ1 γιατι αν ήταν 20 μέτρα πιο μπροστά, τότε ίσως και να μη ζούσε.

"Ένιωσα σοκ, φόβο, τρόμο και με βοήθησαν κάποια άτομα, με πήγαν σε κάποιο μαγαζί, έκλεισαν τα στόρια. Έκλαιγε ο κόσμος, πανικός, φωνές, μωράκια, γονείς. Μετά περιμέναμε τα ασθενοφόρα. Με πήγαν πιο πέρα και το πόδι μου έτρεχε τόσο αίμα που φοβήθηκα μην έχει γίνει κάτι χειρότερο. Με βοήθησαν άνδρες, γυναίκες από το μαγαζί αλλά ήμουν τρομοκρατημένη. Πολύ λυπάμαι για τα άτομα που πέθαναν, ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους κ εγώ ας ευγνωμονήσω για άλλη μια φορά το Θεό που ζω" είπε συγκονισμένη η γυναίκα.





Η 39χρονη που ειναι απο τη Θεσσαλονικη, έχει ενα τραύμα στο πόδι που ευτυχώς δεν ειναι σοβαρό.

