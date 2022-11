Πολιτική

Παρακολουθήσεις: Ερώτηση Τσίπρα προς Μητσοτάκη

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατέθεσε νέα επίκαιρη ερώτηση προς τον πρωθυπουργό στη Βουλή.



Νέα ερώτηση με αντικείμενο τις παρακολουθήσεις κατέθεσε στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Το ερώτημα που διατυπώνει προς τον κ.Μητσοτάκη είναι αν εκείνος δεσμεύεται ότι κανένας υπουργός και μέλος της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν από το Predator δεν παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ και ειδικότερα, ρωτά τον κ. Μητσοτάκη: «Σκοπεύετε να ζητήσετε άμεσα από την ΑΔΑΕ να διεξάγει έρευνα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να διαλευκανθεί αν πράγματι υπήρξε κάποιος εκ των υπουργών σας που συμπεριλαμβάνονται στις λίστες του predator και σε διαδικασία «επίσημης» επισύνδεσης από την ΕΥΠ ;»

Το κείμενο της ερώτηση του κ.Τσίπρα, ακολουθεί:

ΘΕΜΑ: «Δεσμεύεστε ότι κανένας υπουργός και μέλος της κυβέρνησης που παρακολουθούνταν από το Predator δεν παρακολουθούνταν και από την ΕΥΠ»;

Εδώ και δυο συνεχόμενες εβδομάδες αρνείστε τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και δεν ήρθατε να απαντήσετε στις επίκαιρες ερωτήσεις που σας κατέθεσα. Την πρώτη εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε για το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η χώρα σε εκλογές με ενεργό το παρακρατικό κέντρο που διενεργεί παρακολουθήσεις. Και τη δεύτερη εβδομάδα αρνηθήκατε να απαντήσετε για το ενδεχόμενο κάποιοι από όσους στο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento φέρονται να έχουν τεθεί σε παράνομη παρακολούθηση από το κακόβουλο λογισμικό Predator, να ήταν ταυτόχρονα και σε «επίσημη» επισύνδεση από την ΕΥΠ.

Η επίμονη άρνησή σας να έρθετε στη Βουλή και να δώσετε απαντήσεις μαρτυρά ενοχή. Τα δε αποκαλυπτικά δημοσιεύματα που ακολούθησαν τις αρνήσεις σας είναι καταιγιστικά και πολλαπλασιάζουν τα αναπάντητα ερωτήματα. Πιο συγκεκριμένα χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ επιβεβαιώνει ότι το παράνομο λογισμικό predator ήρθε στην Ελλάδα από στενούς σας συνεργάτες και για λογαριασμό της ΕΥΠ, υπό την καθοδήγηση του πρωθυπουργικού γραφείου.Επιπλέον επιβεβαιώνει τη γνησιότητα της λίστας των υπό παρακολούθηση προσώπων με το κακόβουλο λογισμικό και ιδιαίτερα την παρακολούθηση του Υπουργού εξωτερικών με μήνυμα που φέρεται να έλαβε ο τελευταίος πριν από περίπου ένα χρόνο.

Με δεδομένο ότι στο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Βήματος δεν υπήρξε διάψευση ούτε η έντονη αντίδραση, που εσείς ο ίδιος επιφυλάξετε στο δημοσίευμα της εφημερίδας Documento πριν από μια εβδομάδα. Με δεδομένο ότι η λίστα των ατόμων που τέθηκαν σε παρακολούθηση μαρτυρά την ύπαρξη ενός παρακρατικού δικτύου που πέραν από τη πολιτική επιρροή επιζητούσε και χρήσιμες πληροφορίες για τις επιχειρηματικές εξελίξεις στο τόπο μας. Με δεδομένο ότι στο στόχαστρο του παρακρατικού μηχανισμού ήταν και η ροή του χρήματος που συνδέονται ακόμη και με τα εξοπλιστικά προγράμματα, με φορείς του δημοσίου και μεγάλα κοινοτικά κονδύλια δισεκατομμυρίων.

Με δεδομένο ότι η γραμμή άμυνας της κυβέρνησης φαίνεται ότι άλλαξε και ενώ αρχικά αμφισβητούσατε τη γνησιότητα της λίστας των στόχων, τώρα ισχυρίζεστε ότι τελικά στόχος ήταν η ίδια η κυβέρνηση.

Με δεδομένο ότι αποκαλύπτεται πως ο δήθεν έλεγχος που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας υπό τον στενό συνεργάτη σας, κ. Μπίνη, στις εταιρίες Intellexa και Krikel χωρίς καν να ελέγξει τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ήταν προσχηματικός και επί της ουσίας ακόμα ένα λιθαράκι στην επιχείρηση συγκάλυψης. Με δεδομένο, τέλος, ότι παρά τα αλλεπάλληλα δημοσιεύματα που ταυτίζουν το predator με την ΕΥΠ και αποκαλύπτουν ότι το κακόβουλο λογισμικό λειτουργούσε σε χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση, εσείς συνεχίζετε να ισχυρίζεστε ότι η ΕΥΠ και εσείς προσωπικά που έχετε τη ευθύνη της, δεν έχετε καμία σχέση με το παράνομο λογισμικό.

Κρίνω σκόπιμο να επιμείνω στη προσπάθειά μου να σας καλώ να έρθετε στη Βουλή, όπως αρμόζει σε μια Κοινοβουλευτική Δημοκρατία, και να απαντήσετε στα κρίσιμα ερωτήματα που προκύπτουν για τη σχέση της ΕΥΠ με το παράνομο λογισμικό predator.



Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο Πρωθυπουργός :

Μπορείτε να δεσμευθείτε ενώπιον της Εθνικής Αντιπροσωπείας ότι κανένας υπουργός της κυβέρνησής σας, κανένας γενικός γραμματέας, βουλευτής ή ευρωβουλευτής και κανένας δημοσιογράφος από τις λίστες που έχουν δημοσιευθεί, δεν είχε παράλληλα με το παράνομο λογισμικό predator, τεθεί υπό παρακολούθηση και από την ΕΥΠ με τη «νόμιμη» διαδικασία της επισύνδεσης κατόπιν εισαγγελικής διάταξης, όπως είχε συμβεί σε αντίστοιχες περιπτώσεις με τον κ. Νίκο Ανδρουλάκη και τον κ. Θανάση Κουκάκη;

Σκοπεύετε να ζητήσετε τη συγκατάθεση των υπουργών και άλλων μελών της κυβέρνησής σας που εμπεριέχονται στη λίστα των φερόμενων ως στόχων του predator, προκειμένου να καλέσετε άμεσα την ΑΔΑΕ να διεξάγει έρευνα στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, ώστε να διαλευκανθεί αν πράγματι υπήρξε κάποιος εξ’ αυτών που ήταν και σε διαδικασία «επίσημης» επισύνδεσης από την ΕΥΠ;