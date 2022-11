Θεσσαλονίκη - ΕΛΑΣ: “Γέφυρα ζωής” για εξάχρονο αγόρι (βίντεο)

Υγεία - Περιβάλλον

"Μάχη με το χρόνο" έδωσαν τη Δευτέρα, μέλη της Ομάδας ΔΙΑΣ της Αστυνομίας για την διάσωση ενός 6χρονου. Τι συνέβη με το μικρό παιδί.



Το απόγευμα της Δευτέρας 14 Νοεμβρίου αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έστησαν “γέφυρα ζωής” για ένα εξάχρονο αγόρι που κινδύνευσε η ζωή του γιατί κατάπιε αντικείμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δικυκλιστές της ομάδας ΔΙΑΣ παρέλαβαν από την περιοχή της Ευκαρπίας στη Δυτική Θεσσαλονίκη, μονάδα του ΕΚΑΒ που μετέφερε το μικρό παιδί. Οι αστυνομικοί που προηγήθηκαν άνοιγαν τον δρόμο.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Οι αστυνομικοί που προηγήθηκαν άνοιγαν τον δρόμο έτσι ώστε ο 6χρονος που κατάπιε μικρό αντικείμενο να διακομισθεί ταχύτατα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης και να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.





Πηγή: thestival.gr

