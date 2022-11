Αθλητικά

Αστέρας Τρίπολης: “Ξέσπασε” στον Ιωνικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από 43 ημέρες και έξι αγώνες, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να πετύχει νίκη.

Χρειάστηκε να περάσουν 43 μέρες και 6 αγώνες απ’ το 2-0 κόντρα στον ΟΦΗ (2/10) -κι ένας αποκλεισμός ενδιάμεσα στο Κύπελλο Ελλάδας από τον Ατρόμητο- προκειμένου να επιστρέψει ο Αστέρας Τρίπολης στις νίκες.

Η ομάδα της Αρκαδίας επικράτησε με 1-0 του Ιωνικού στο «Θ. Κολοκοτρώνης», στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής και πήρε βαθιά βαθμολογική «ανάσα», έπειτα από 3 ισοπαλίες και 3 ήττες. Ο Σίτο σημείωσε το μοναδικό γκολ για την ομάδα του Ηρακλή Μεταξά, ενώ την ίδια ώρα ο Ιωνικός παρέμεινε στα χαμηλά... πατώματα της βαθμολογίας.

Ο Ιωνικός επιχείρησε με το... καλησπέρα να αιφνιδιάσει την αρκαδική ομάδα, όμως το σουτ του Σεμπά στα 35 δευτερόλεπτα έφυγε εκτός εστίας. Στο 6’ από τη σέντρα του Τιλίκα, ο Τασουλής προσπάθησε στο δεύτερο δοκάρι να μπει στη φάση όμως η προβολή του έφυγε άουτ.

Στο 16’ ο Μάντζης έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή, βγήκε αρκετά πλάγια και προσπάθησε από δύσκολη θέση να πλασάρει, αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μπενίτο έφυγε στην κόντρα και βγήκε σε τετ-α-τετ με τον Χουτεσιώτη, όμως ο γκολκίπερ του Ιωνικού έδιωξε με τα πόδια.

Δύο λεπτά αργότερα (18’) ο Αστέρας άνοιξε το σκορ, όταν από χαμηλό γύρισμα του Λέο Τιλίκα, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και παρά την προσπάθεια του Μύγα, κατέληξε στον Σίτο που δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να κάνει το 1-0. Ο Αστέρας συνέχισε να έχει την κατοχή και κατέγραψε την τελευταία ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου, όταν η κεφαλιά του Μπενίτο πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Ιωνικού.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας συνέχισε να πιέζει για να βρει ένα δεύτερο γκολ και να «καθαρίσει» τη νίκη, όμως το τέρμα που σημείωσε στο 58’ ο Μπενίτο απ’ την μπαλιά του Λέο Τιλίκα, ακυρώθηκε με τη χρήση του VAR ως οριακό οφσάιντ του φορ της αρκαδικής ομάδας.

Στο 69’ ο Ιωνικός έφτασε κοντά στην ισοφάριση, όταν από εξαιρετική ατομική ενέργεια και ασίστ του Σεμπά, ο Μάντζης από πλάγια θέση πλάσαρε πάνω από τα δοκάρια του Παπαδόπουλου. Η ομάδα της Νίκαιας συνέχισε να είναι απειλητική και στο 73’ ο Μύγας βρέθηκε μέσα στην περιοχή και σούταρε με το αριστερό, όμως ο Παπαδόπουλος τρομερή επέμβαση, διατηρώντας το «μηδέν» στην εστία του.

Στο 80’ ο Χουτεσιώτης έδειξε εξαιρετικά αντανακλαστικά στο εξ επαφής πλασέ του Λέο Τιλίκα, κρατώντας τον Ιωνικό «ζωντανό» στο παιχνίδι, ενώ στο 86’ το δυνατό σουτ του Φαντιγκά κόντραρε πάνω στα σώματα και κατέληξε στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου στην τελευταία καλή φάση του αγώνα.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Μουνάφο, Μπαράλες, Λεο Τιλίκα - Τσίμπσαχ, Φαντιγκά, Ρομαό, Μύγας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Ηρακλής Μεταξάς): Ν. Παπαδόπουλος, Καρμόνα, Ζουκάνοβιτς, Καστάνιο, Τασουλής, Ιγκλέσιας (78’ Ντομίνγκεθ), Μουνάφο, Κρεσπί (85’ Άλβαρεζ), Σίτο (85’ Μπερτόλιο), Λέο Τιλίκα, Μπενίτο (70’ Μπαράλες)

IΩΝΙΚΟΣ (Δημήτρης Σπανός): Χουτεσιώτης, Μύγας, Σόουζα, Ρομαό, Σάκιτς (77’ λ.τρ. Ελευθεριάδης), Τσίμπσαχ, Φαντιγκά, Λοβέρα, Σεμπά, Άοσμαν (81’ Ν. Ιωαννίδης), Μάντζης.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ - Μετρό στα Εξάρχεια: Απορρίφθηκε το αίτημα για πάγωμα εργασιών

Παρακολουθήσεις: Στο ΣτΕ ο Ανδρουλάκης κατά του απορρήτου

Μαραθώνιος - Κωνσταντινοπούλου στον ΑΝΤ1: Είπα πως θα τερματίσω ό,τι και να γίνει… (βίντεο)