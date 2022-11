Αθλητικά

ΟΦΗ – Λεβαδειακός: Συγκινήσεις στο “Θ.Βαρδινογάννης”

Μεγάλη νίκη για τον ΟΦΗ στο γήπεδό του, επί του Λεβαδειακού στο Ηράκλειο.

Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι του α’ γύρου της Super League επεφύλασσε τρομερές συγκινήσεις, με τον ΟΦΗ να επικρατεί με 2-1 του Λεβαδειακού στο «Θ. Βαρδινογιάννης» στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής, φτάνοντας στην πρώτη νίκη του έπειτα από 9 αγωνιστικές (4 ισοπαλίες 5 ήττες). Μία νίκη που «ξεκόλλησε» τους Κρητικούς απ’ την τελευταία θέση της βαθμολογίας και τους ανέβασε στη 10η θέση και ήρθε απ’ τις καθοριστικές αλλαγές του Βάλντας Νταμπράουσκας. Ο Νέιρα στο 74’ -λίγο μετά την είσοδό του στο ματς- ισοφάρισε για τον ΟΦΗ και ο Μπιφουμά «σέρβιρε» στο 82’ το γκολ της ανατροπής προς τον Ντουρμισάι, ο οποίος εξιλεώθηκε για το αυτογκόλ του στο 2’.

Πριν καλά-καλά... ζεσταθούν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, ο Λεβαδειακός πήρε το προβάδισμα με γκολ από τα... αποδυτήρια. Από κόρνερ του Βρακά, ο Ντουρμισάι στην προσπάθειά του να αποκρούσει στο πρώτο δοκάρι, έστειλε την μπάλα με το κεφάλι πρώτα στο δοκάρι και μετά μέσα απ’ τη γραμμή του τέρματος του Μανδά, κάνοντας το 1-0 για την ομάδα της Βοιωτίας.

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να συνέλθει από το... σοκ του γρήγορου γκολ του Λεβαδειακού και στο 12’ πάτησε στην περιοχή των φιλοξενούμενων, όμως η κεφαλιά του Μπουζούκη έπειτα από τη σέντρα του Μπαλογιάννη πέρασε πολύ άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Λεβαδειακός έφτασε μία... ανάσα από το 2-0, όμως το πλασέ του Γιαννιώτα μέσα απ’ την περιοχή, κόπηκε λίγο πριν περάσει τη γραμμή από τον Βούρο κι ενώ είχε εξουδετερωθεί ο Μανδάς.

Στο 54’ ο διαιτητής εξέτασε στο μόνιτορ ενδεχόμενο πέναλτι πάνω στον Μπαλογιάννη. Ωστόσο, έπειτα από on field review αποφάνθηκε πως πρώτα υπήρξε επιθετικό φάουλ του Ντουρμισάι στον Μπαχανάκ.

Στο 56’ ο Ντουρμισάι έγινε αποδέκτης της μπάλας μέσα στην περιοχή και σούταρε αμέσως μετά από ένα κοντρόλ, όμως ο Μάρκοβιτς έδειξε εξαιρετική αντανακλαστικά κι απέκρουσε, ενώ στο 64’ ο γκολκίπερ του Λεβαδειακού μπλόκαρε σταθερά το πλασέ του Τζου.

Η επιμονή του ΟΦΗ δικαιώθηκε στο 74’ με το γκολ του Χουάν Νέιρα, ο οποίος έπειτα από σέντρα του Τοράρινσον έφερε το ματς στα ίσα, κάνοντας το 1-1 με κεφαλιά-ψαράκι, δευτερόλεπτα αφού είχε περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο.

Οι Κρητικοί πήραν τα πάνω τους μετά την ισοφάριση κι έφτασαν στην ολική ανατροπή στο 82’ με τον Ντουρμισάι, ο οποίος... εξιλεώθηκε για το αυτογκόλ του στο 2ο λεπτό. Μια άλλη αλλαγή του Νταμπράουσκας, ο Μπιφουμά έπαιξε εξαιρετικά το ένα-δύο με τον Νέιρα, «πάτησε» στην περιοχή και την κατάλληλη στιγμή γύρισε προς τον Ντουρμισάι που έκανε το 2-1 μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς για την κρητική ομάδα.

Διαιτητής: Άγγελος Αγγελάκης (Μακεδονίας)

Κίτρινες: Μεγιάδο, Βούρος, Περέα, Ντίκο, Διαμαντής, Νέιρα – Βρακάς, Μάρκοβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Μανδάς, Λάρσον, Βούρος, Διαμαντής, Τοράρινσον, Περέα, Μεγιάδο (73’ Ντιουσέ) Μπουζούκης (64’ Τζου), Ντίκο (74’ Μπιφουμά), Μπαλογιάννης (73’ Νέιρα), Ντουρμισάι (87’ λ.τρ. Στάικος).

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (Γιάσμινκο Βέλιτς): Μάρκοβιτς, Τσάπρας, Βινίσιους, Χάμοντ, Μπαχανάκ, Βρακάς, Σκβάρκα (89’ Σακό), Βήχος, Γιαννιώτας, Νίκας, Δούμτσιος (79’ Πέτρε).