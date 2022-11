Κόσμος

Ταγιάνι: Το μεταναστευτικό είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα

Σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες, ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι αναφέρθηκε και πάλι στο μεταναστευτικό. Τι δήλωσε ο Νότης Μηταράκης.

«Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, όχι της Ιταλίας και της Γαλλίας. Επανέλαβα ότι για εμάς το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί σε κοινοτικό επίπεδο. Υπογραμμίσαμε ότι το πρόβλημα των μεταναστών δεν αφορά μόνον τη διαδρομή της Μεσογείου, αλλά συμπεριλαμβάνει και τη διαδρομή των Βαλκανίων και ο όλος τόνος της συζήτησης δεν ήταν εκείνος της ρήξης», υπογράμμισε ο αρχηγός της ιταλικής διπλωματίας.

«Θα αφιερωθούμε πρώτα στα Βαλκάνια, διότι εκεί υπάρχει μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αλλά θα πάω και στην Αφρική, διότι θεωρώ ότι είναι σημαντικό, το πρόβλημα να αντιμετωπιστεί στην πηγή του και ότι πρέπει να υπογραφούν συμφωνίες με τις χώρες προέλευσης, ώστε να σταματήσουν οι αναχωρήσεις», πρόσθεσε ο Ταγιάνι.

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, «όταν προσφέρεται βοήθεια στην θάλασσα σημαίνει ότι δίδεται αρωγή σε ναυαγούς που κινδυνεύουν να πνιγούν, αλλά το να δίνεις ραντεβού στη θάλασσα σημαίνει ότι κάποιοι μεταφέρουν τους ανθρώπους μόνο για το ήμισυ του ταξιδιού, και το άλλο μισό το αναλαμβάνουν κάποιοι άλλοι».

«Αυτό δεν είναι σωστό, διότι οι ΜΚΟ που δρουν στην κεντρική Μεσόγειο δεν πληροφορούν το Λιμενικό, το Πολεμικό Ναυτικό, την Οικονομική Αστυνομία μας. Κινούνται με αυτόνομο τρόπο, αποφασίζουν πού να πάνε, χωρίς να μιλούν με κανέναν. Είναι μια επιλογή η οποία δεν μπορεί να γίνεται από έναν ιδιωτικό οργανισμό. Με την παροχή βοήθειας στη θάλασσα θα έπρεπε να ασχολούνται τα εμπορικά πλοία, αλλά υπάρχουν οι ΜΚΟ, οι οποίες κάνουν διαφορετική δουλειά», κατέληξε ο Ταγιάνι.

Συνάντηση εργασίας του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη με την Βαυαρική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Μεταναστευτικό

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο κτήριο «Κεράνη» με τη Βαυαρική Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Στην συνάντηση συμμετείχαν, η ελληνική επιτροπή με επικεφαλής της τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότη Μηταράκη τον οποίον πλαισίωναν ο Διοικητής της Υπηρεσίας Ασύλου κ. Μάριος Καλέας, και ο Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης κ. Σπύρος Χαγκαμπιμάνα, και η βαυαρική διακομματική επιτροπή με επικεφαλής την κ.Stephanie Schuhknecht.

Ο κ. Μηταράκης παρουσίασε την κατάσταση που επικρατεί στο Μεταναστευτικό στη χώρα μας , παρουσιάζοντας στοιχεία για τις αφίξεις, τις διασώσεις στις ελληνικές θάλασσες, αλλά και την συνολική εικόνα των δομών φιλοξενίας οι οποίες βρίσκονται στην Ελλάδα. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου μίλησε επίσης για τους πρόσφυγες που προέρχονται από την Ουκρανία.

Παράλληλα ο κ. Μηταράκης αναφέρθηκε στο έργο που έχει συντελεστεί για την ασφάλεια των ασυνόδευτων ανηλίκων, τα προγράμματα εκπαίδευσης καθώς και την αντιμετώπιση των πιο ευάλωτων κοινωνικά ομάδων όπως η LGBΤQ κοινότητα.

