Μουντιάλ 2022: Οι 13 παίκτες από την Super League

Οι παίκτες που αναχωρούν από το ελληνικό πρωτάθλημα, για να φορέσουν τις φανέλες των χωρών τους στο Κατάρ.

Με 13 παίκτες θα «εκπροσωπηθεί» η ελληνική Super League στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Τους περισσότερους -5- έχει η ΑΕΚ: Ντομαγκόι Βίντα (Κροατία), Εχσάν Χατζισαφί (Ιράν), Μιλάντ Μοχαμάντι (Ιράν), Ορμπελίν Πινέδα (Μεξικό), και Νταμάν Σιμάνσκι (Πολωνία).

Ακολουθεί ο Ολυμπιακός με τέσσερις παίκτες: Πιερ Κουντέ (Καμερούν), Παπέ Αμπού Σισέ (Σενεγάλη), Ουί Τζο Χουάνγκ (Νότια Κορέα), Ινμπεόμ Χουάνγκ (Νότια Κορέα).

Από ένα παίκτη τους θα έχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, ο Άρης (Νίκολας Νκουλού-Καμερούν), ο ΠΑΟΚ (Αντρίγα Ζίβκοβιτς-Σερβία), ο Παναιτωλικός (Ντέρεκ Κορνέλιους-Καναδάς) και ο Ατρόμητος (Βαϊντί Κεχρίντα-Τυνησία).

