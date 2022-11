Πολιτική

Ελληνοτουρκικά: Νέα τουρκική παραβίαση στην Κάσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος της Τουρκία εισήλθε στον ελληνικό εναέριο χώρο.

Τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος UAV που εισήλθε στο FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πέταξε, σήμερα, Δευτέρα 14

Νοεμβρίου, στις 23:06, πάνω από την Αστακίδα Κάσου, στα 19.000 πόδια.

Το τουρκικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος αναγνωρίστηκε και αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια τακτική.

Ειδήσεις σήμερα:

ΣτΕ - Μετρό στα Εξάρχεια: Απορρίφθηκε το αίτημα για πάγωμα εργασιών

Μουντομπάσκετ 2023: Νίκη - πρόκριση για την Εθνική Ελλάδος

Μίνα Αδαμάκη: Την Παρασκευή η κηδεία της