“The 2Night Show” - Μπαλάσκας: Πριν γίνω αστυνομικός, καθάριζα πολυκατοικίες (βίντεο)

Τι είπε ο συνδικαλιστής για τη ζωή του, την Ελληνική Αστυνομία και τις περιπέτειες που έχει περάσει σε αυτήν.

Ο γνωστός συνδικαλιστής της ΕΛ.ΑΣ, Σταύρος Μπαλάσκας, βρέθηκε καλεσμένος τη Δευτέρα, στο The 2Night Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Δεν μου αρέσει να μασάω τα λόγια μου τα λέω έτσι όπως είναι, χύμα, όπως τα συζητάμε με τους αστυνομικούς στον δρόμο», είπε για τις προσκλήσεις που έχει από τα κανάλια.

«Είμαι σχεδόν 32 χρόνια στην Άμεση Δράση, στο “100” και μέλος του ΔΣ του Π.Ο.Α.Σ.Υ. Μπορώ να συνταξιοδοτηθώ όποτε θέλω, τα έχω κλείσει τα χρόνια μου. Οι αστυνομικοί 800 ευρώ παίρνουν», δήλωσε αρχικά ο κ. Μπαλάσκας.

«Σπούδασα μηχανολόγος βιομηχανικών εγκαταστάσεων αλλά πατέρας μου μας πίεζε με τον αδερφό μου να μπούμε στην αστυνομία. Είχαμε και μια αδερφή που πέθανε από καρκίνο 15 χρονών. Πριν από την αστυνομία ήμουν φορτηγατζής σε νταλίκες, καθάριζα πολυκατοικίες, δούλευα σε μουστάρδες και με έβαλαν σε περιπολικό. Πλέον δεν υπάρχει υπηρεσιακό δίπλωμα για το περιπολικό, παλιά υπήρχε», πρόσθεσε.

Γιατί ένα μεγάλος μέρος των Ελλήνων βρίζουν την αστυνομία, ανέφερε, «Πληρώνουμε τα πολιτικά και τους “παππούδες μας” που παλιά χρησιμοποιούσαν τους αστυνομικούς. Έχουμε πάρει μια ρετσινιά… Έχει πολύ δίκιο ο κόσμος γιατί η αστυνομία χρησιμοποιήθηκε πολύ για άλλους λόγους. Είναι ένα στίγμα που θα φύγει τις επόμενες γενιές».

Για τις καταστάσεις που έχει περάσει, τόσα χρόνια στην ΕΛ.ΑΣ, είπε, «Πήγα με το περιπολικό σε ένα φούρνο στον Βύρωνα που είχαν ταμπουρωθεί Αλβανοί κακοποιοί και πυροβολούσαν, μας πέταξαν μέχρι και χειροβομβίδα. Έχω τύχει να πυροβολήσω για εκφοβισμό, για να σταματήσουν».

«Με την οικονομική κρίση και μετά τον κορονοϊό είναι σαν να έχει “παλαβώσει” ο κόσμος. Σε κάθε έγκλημα που θα γίνει, έχει ηλεκτρονικά μέσα», υπογράμμισε μεταξύ άλλων.

