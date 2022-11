Life

“The 2Night Show” - Τριανταφύλλου: Έχω φάει πολύ ξύλο στο σίριαλ “Παγιδευμένοι” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αποκάλυψε για την προσωπική του ζωή, τη σύντροφο του, αλλά και γιατί οι παραγωγοί τον υποχρέωσαν να κάνει τα μαλλιά του μπούκλες για την σειρά "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, υποδέχτηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο πλατό του The 2Night Show, τον νεαρό ηθοποιό που πρωταγωνιστεί στο σίριαλ του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», Βασίλη Τριανταφύλλου.

Ο Βασίλης Τριανταφύλλου είναι Πειραιώτης, αλλά υποστηρίζει την ΑΕΚ και από μικρός του άρεσε το ποδόσφαιρο, όπως και η υποκριτική. Έπαιζε ποδόσφαιρο μέχρι τα 17 του, ήταν στη Δ’ εθνική με το Κερατσίνι.

«Ζω με τη σύντροφό μου. Γνωριζόμαστε 10 χρόνια, είμαστε μαζί, συζούμε και είμαστε σε καλό δρόμο για γάμο, είναι κάτι που το θέλουμε. Ήμασταν φίλοι και νομίζω ότι είναι ωραίο να περνάει η σχέση από εκεί, γιατί υπάρχει ειλικρίνεια και κατανόηση. Πήρα πολλή αγάπη από τους γονείς μου, υπήρχε σεβασμός, συντροφικότητα και θα μου άρεσε να κάνω οικογένεια. Η σύντροφός μου είναι ηθοποιός, αλλά έχει και κατάστημα με οπτικά. Ο ένας στηρίζει τον άλλον», είπε χαρακτηριστικά.

«Φέτος είναι η χρονιά που γεύομαι το κομμάτι της τηλεόρασης και το απολαμβάνω», είπε για τον ρόλο του «Άγγελου», ενώ έχει περάσει για λίγο και από τη σειρά «Ήλιος».

«Οι Τούρκοι παραγωγοί ήθελαν να έχω μπούκλες στα μαλλιά. Το μαλλί μου είναι ίσιο κανονικά. Κάθε μέρα κάνω μπούκλες», αποκάλυψε.

«Ένιωσα μεγάλη χαρά όταν με πήραν. Ήταν ένας ρόλος που τον ήθελα πολύ. Είπα “αυτό οφείλεις να το κάνεις και να ασχοληθείς και να δουλέψεις πάνω σε αυτό”», τόνισε.

«Έχω φάει πολύ ξύλο στους “Παγιδευμένους”», δήλωσε με χιούμορ και συνέχισε, «Νιώθω έκπληξη κάθε φορά που βλέπω τα σενάρια. Είναι καλό που με μισούν στο Twitter. Νιώθω ότι υπάρχει εξέλιξη σε εμένα, είμαι ικανοποιημένος. Οι γονείς μου βλέπουν φανατικά. Έχω έναν μεγαλύτερο αδερφό και είναι κι αυτός στο πλευρό μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Missing alert για 33χρονο

MyΘέρμανση - Επίδομα θέρμανσης: “Φωτιά” στο Taxis από τις αιτήσεις

Καιρός: τοπικές νεφώσεις, ομίχλες και βοριάδες την Τρίτη