Κωνσταντινούπολη - Ελληνίδα τραυματίας: η νοσηλεία, η χρέωση και ο φόβος για “εμπλοκή” στην επίθεση

Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο πατέρας της για την αγωνία της οικογένειας, τις πολλές ώρες χωρίς επικοινωνία και την στάση των τουρκικών Αρχών. Άμεση η επέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης. Τι αποκαλύπτει ο συνήγορος της οικογένειας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησαν την Τρίτη ο Φώτης Δεπώλας, πατέρας της Ελληνίδας που τραυματίστηκε κατά την έκρηξη βόμβας στην Κωνσταντινούπολη, αλλά και ο δικηγόρος της οικογένειας Δεπώλα, Απόστολος Λύτρας, ο οποίος ανέλαβε να φροντίσει να γίνει το καλύτερο για την γυναίκα που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Πόλης.

Όπως είπε στον Γιώργο Παπαδάκη και στην Μαρία Αναστασοπούλου ο Φώτης Δεπώλας, «το κορίτσι είναι σε αρκετά κακή κατάσταση. Είναι σοκαρισμένο και αυτό με το τραύμα που έχει και το τραύμα που είναι στο πόδι της».

Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές μετά από την βομβιστική επίθεση, ο πατέρας της 39χρονης, η οποία την Δευτέρα είχε μιλήσει αποκλειστικά στην ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, ανέφερε «Πήγε αμέσως το μυαλό μου στο παιδί, αλλά έλεγαν τις πρώτες ώρες πως δεν υπήρχε Έλληνας μεταξύ των τραυματιών. Προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, αλλά το τηλέφωνο ήταν κλειστό και μας έζωσαν τα φίδια. Χθες το πρωί δεχθήκαμε κλήση από ένα τηλέφωνο με απόρρητο αριθμό και ακούσαμε το παιδί να κλαίει και να ουρλιάζει και να λέει πως είναι στο νοσοκομείο. Το τηλέφωνο ήταν ανθρώπου από το προξενείο, τους ευχαριστώ πολύ και αυτούς».

«Μιλήσαμε με την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και μας είπε πως θα επιστρέψει το παιδί οποιαδήποτε στιγμή θελήσει στην Ελλάδα, αλλά αυτό καθυστερεί γιατί πρέπει να της αφαιρεθεί το τραύμα από το πόδι της, κάτι που προγραμματίστηκε για την Δευτέρα. Μου είπαν ότι θα της κάνουν επισκληρίδιο για να της κάνουν την επέμβαση, που θα την χρεωθεί, όπως θα χρεωθεί (ενν: το θύμα της επίθεσης) και την επέμβαση και την νοσηλεία στο νοσοκομείο», ανέφερε οργισμένος ο πατέρας της 39χρονης, προσθέτοντας «τους είπα ότι είναι απαράδεκτο ξένος υπήκοος, που έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, να μην δέχεται την ιατρική φροντίδα που πρέπει».

Ο συνήγορος της οικογένειας Δεπώλα, Απόστολος Λύτρας, που επίσης μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», επεσήμανε πως «Πήρα κατευθείαν τον κ. Πλεύρη, ήταν άμεση η ανταπόκριση και τον ευχαριστώ, ενημερώθηκε ο κ. Δένδιας και η πρεσβεία μας και το παιδί πλέον θα έρθει οδικώς το πρωί της Τρίτης στην Ελλάδα για να νοσηλευθεί».

«Ευχαριστώ πολύ τον κ. Πλεύρη που αμέσως επικοινώνησε μαζί μου και με καθησύχασε πως το παιδί θα έρθει στην Ελλάδα και θα νοσηλευθεί όπως πρέπει με δαπάνες του Δημοσίου», είπε ο πατέρας της τραυματισμένης Ελληνίδας.

Μάλιστα, ο Απόστολος Λύτρας αποκάλυψε και ακόμη έναν φόβο της οικογένειας, πέραν της παροχής της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας στην Ελληνίδα, αναφέροντας ότι «η οικογένεια φοβήθηκε και μήπως προσπαθήσουν να μπλέξουν και το παιδί στην έκρηξη».

