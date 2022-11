Κοινωνία

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει

Τι λέει η νύφη της στον ΑΝΤ1 για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η ηλικιωμένη, που βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο νεαρούς, μέσα στο σπίτι της.

Για τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε μέσα στο σπίτι της τα ξημερώματα της Κυριακής μία ηλικιωμένη γυναίκα, στην Ηλεία, μίλησε στον ΑΝΤ1 η νύφη της.

Δύο ανήλικοι δράστες, 16 και 17 ετών, κατάφεραν να μπουν στο σπίτι της, με σκοπό να τη ληστέψουν, όμως έγιναν γρήγορα αντιληπτοί από την γυναίκα, η οποία παρότι δέχθηκε πολλαπλά χτυπήματα, κατάφερε να αντισταθεί.

Στην προσπάθειά της να αμυνθεί, τους δάγκωσε κι άρχισε να φωνάζει για βοήθεια. Τότε οι ανήλικοι φοβήθηκαν, και τράπηκαν σε φυγή.

Αμέσως ξεκίνησε ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς για τον εντοπισμό τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί πολύ γρήγορα ένας εκ των δύο δραστών, και πιο συγκεκριμένα ο 17χρονος, ενώ ο 16χρονος συνεργός του, αναζητείται.

Η νύφη της 83χρονης, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ανέφερε για την περιπέτεια της γερόντισσας πως «Η αλήθεια είναι ότι είναι πρησμένη, γιατί προσπαθώντας να την κάνουν να μην φωνάζει, γιατί προσπάθησε να φωνάξει τους γείτονες να την ακούσουν και να την βοηθήσουν, σκέπασαν το κεφάλι της με τα σκεπάσματα και την είχαν για κανένα πεντάλεπτο εκεί, αλλά ευτυχώς μετά την άφησαν».

Σε ότι αφορά το σωτήριο δάγκωμα στον έναν από τους δράστες, οι οποίοι αμέσως μετά τράπηκαν σε φυγή, η νύφη της γιαγιάς είπε ότι «Προσπάθησε να αμυνθεί, όσο μπορεί βέβαια, γιατί είναι μεγάλη γυναίκα. Αυτό ήταν το πιο επικίνδυνο… Έχει χτυπήματα. Ψάξανε, έκαναν άνω-κάτω το σπίτι, όπως κάνουν στις ληστείες, αλλά δεν βρήκανε κάτι. Παραβιάσανε κάποιο παράθυρο και μπήκανε μέσα».





