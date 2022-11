Υγεία - Περιβάλλον

Αλτσχάιμερ: Νέες δοκιμές φαρμάκων κατά της νόσου

Τι ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού θα νοσεί από Αλτσαχάιμερ έως το 2030.



Δύο κλινικές μελέτες τελικής φάσης 3 μιας νέας υποψήφιας θεραπείας για τη νόσο Αλτσχάιμερ, του αντισώματος gantenerumab της ελβετικής εταιρείας Roche, απέτυχαν να εμφανίσουν θετικά αποτελέσματα, καθώς το φάρμακο δεν επιβράδυνε σε άξιο λόγου βαθμό την εξέλιξη των συμπτωμάτων της νόσου σε ασθενείς αρχικού σταδίου.

Η αποτυχία έρχεται να προστεθεί σε μια μακριά σειρά απογοητεύσεων στο πεδίο της δοκιμής νέων φαρμάκων κατά του Αλτσχάιμερ.

Το πειραματικό φάρμακο στοχεύει στο βήτα αμυλοειδές, την τοξική πρωτεΐνη που συσσωματώνεται σε πλάκες στον εγκέφαλο των ασθενών, καταστρέφοντας σταδιακά ζωτικές μνημονικές, νοητικές και άλλες λειτουργίες τους.

Οι δύο ελεγχόμενες με ψευδοφάρμακο (πλασίμπο) "δίδυμες" κλινικές δοκιμές, γνωστές ως Graduate 1 και 2, σε κάθε μία από τις οποίες συμμετείχαν περίπου 1.000 άνθρωποι, έδειξαν ότι το νέο αντίσωμα εξαφανίζει πολύ λιγότερο τις πλάκες αυτές από ό,τι αναμενόταν (μείωση μόνο κατά 8% και 6% αντίστοιχα σε σχέση με το πλασίμπο).

Η ανακοίνωση οδήγησε σε πτώση της μετοχής της Roche στο χρηματιστήριο, σύμφωνα με τους Financial Times και το πρακτορείο Reuters.

Η νόσος Αλτσχάιμερ - η συχνότερη μορφή άνοιας σε ποσοστό 60% έως 70% - έχει αποδειχτεί "νεκροταφείο" αρχικά πολλών υποσχόμενων φαρμάκων. Ουσιαστικά δεν έχουν υπάρξει νέα φάρμακα εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες.

Πάντως η Roche διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει τις έρευνες της πάνω στη ανίατη μέχρι στιγμής νευροεκφυλιστική πάθηση. Περισσότεροι από 55 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν με άνοια παγκοσμίως, ενώ ο αριθμός τους εκτιμάται ότι θα φθάσει τα 78 εκατομμύρια έως το 2030, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Προς το παρόν τουλάχιστον, οι ελπίδες στρέφονται σε ένα άλλο υπό δοκιμή φάρμακο των εταιρειών Biogen και Eisai, για το οποίο είχαν ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο θετικά αποτελέσματα από τη δοκιμή του.

Το δικό τους αντίσωμα lecanemab είχε επιβραδύνει κατά 27% σε σύγκριση με το πλασίμπο την εξέλιξη της νόσου. Τα αποτελέσματα για ένα άλλο αντίσωμα που επίσης στοχεύει τις πλάκες του βήτα αμυλοειδούς στον εγκέφαλο, του donanemab της εταιρείας Eli Lilly, αναμένονται στα μέσα του 2023.

