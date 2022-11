Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε για βιασμό της φίλης του και της εν διαστάσει σύζυγου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο φερόμενος ως δράστης αρνείται τις κατηγορίες. Που αποδίδει την καταγγελία σε βάρος του.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε χθες Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, ένας 40χρονος Ηρακλειώτης, ο οποίος κατηγορείται ότι, μέσα στο προηγούμενο διάστημα, βίασε δύο γυναίκες. Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, η 49χρονη φίλη του 40χρονου κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι ο τελευταίος την είχε βιάσει. Το ίδιο χρονικό διάστημα, οι Αρχές δέχτηκαν και δεύτερη καταγγελία για βιασμό με θύτη τον 40χρονο, αυτή τη φορά από την εν διαστάσει σύζυγό του.

Ο 40χρονος, ο οποίος αρνείται σθεναρά τα όσα του αποδίδονται, δεν άργησε να συλληφθεί και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βιασμό κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση. Ο κατηγορούμενος κρατείτο τα αμέσως προηγούμενα 24ωρα και χθες Δευτέρα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου, προκειμένου να απολογηθεί, συνοδευόμενος από τον συνήγορο υπεράσπισής του.

Ο 40χρονος αρνήθηκε πεισματικά τις βαριές κατηγορίες που του αποδίδονται. Εντούτοις, δεν έπεισε τις αρμόδιες δικαστικές Αρχές και κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, παίρνοντας τον δρόμο για τη φυλακή.

Μιλώντας χθες στο neakriti.gr, ο δικηγόρος του 40χρονου κατηγορούμενου έκανε λόγο για «σκευωρία» σε βάρος του εντολέα του από τη 49χρονη φίλη του, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι οι κατηγορίες θα καταρρεύσουν κι οι «εμπνευστές αυτού του επαίσχυντου σχεδίου θα τεθούν προ των ευθυνών τους».

«Ο εντολέας μας αρνείται με τον πλέον κατηγορηματικό και οργίλο τρόπο τις κατηγορίες και δηλώνει αθώος. Οι καταθέσεις των φερόμενων ως παθουσών βρίθουν ψευδών και αντιφάσεων και το σημαντικότερο διαψεύδονται πανηγυρικά από τις ιατροδικαστικές εκθέσεις και την κοινή λογική», ανέφερε αρχικά ο κ. Κάρτσωνας, ο οποίος επισήμανε ότι το κίνητρο που βρίσκεται πίσω από την καταγγελία της 49χρονης είναι η «παθολογική ερωτική ζήλια».

«Περίτρανη απόδειξη της αναξιοπιστίας (και) της πρώτης φερομένης ως παθούσης - με την οποία διατηρούσε εξωσυζυγικό δεσμό ο εντολέας μας για μεγάλο χρονικό διάστημα - η οποία αποτελεί την ενορχηστρώτρια αυτής της εγκληματικής σκευωρίας, ως και του κινήτρου της καταγγελίας της που δεν είναι άλλο από την παθολογική ερωτική ζήλια, συνιστά το γεγονός ότι την ποινικά κρίσιμη ημέρα και αφότου υποτίθεται ότι είχε λάβει χώρα η πράξη του βιασμού παρακολούθησε τον δυστυχή κατηγορούμενο και αφού διέγνωσε ότι το αυτοκίνητό του βρισκόταν έξωθεν της οικίας έτερης ερωτικής αντιζήλου, προκάλεσε φθορές στο όχημά του, χαράσσοντας με κλειδί το ονοματεπώνυμό της και εν συνεχεία αποχωρώντας προέβη στην υποβολή της έγκλησης για βιασμό. Ας σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη γυναίκα είχε καταγγείλει στο πρόσφατο παρελθόν ψευδώς και τον τέως σύντροφό της για ανάλογης υφής περιστατικό», δήλωσε ο δικηγόρος του 40χρονου.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Τριανταφύλλου: Έχω φάει πολύ ξύλο στο σίριαλ “Παγιδευμένοι” (βίντεο)

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει

Κωνσταντινούπολη - Ελληνίδα τραυματίας: η νοσηλεία, η χρέωση και ο φόβος για “εμπλοκή” στην επίθεση