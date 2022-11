Κόσμος

Αναστασιάδης: Έγιναν λάθη αλλά νιώθω περήφανος για την Κύπρο που παραδίδω

Ο Πρόεδρος της Κύπρου, υπογράμμισε ότι λυπάται που φεύγει χωρίς να έχει βρεθεί λύση για το Κυπριακό, αλλά αυτό οφείλεται στην τουρκική αδιαλλαξία.

«Συγγνώμη για όσα δεν κατόρθωσα να προσφέρω, παρά τη βούλησή μου. Λυπάμαι γιατί φεύγω με άλυτο το Κυπριακό, με βαρύνει αυτό, αλλά δεν με βαρύνει, δεν νιώθω τύψεις ή να με βαρύνει η συνείδησή μου ότι εξαιτίας των χειρισμών μου δεν υπήρξε η λύση», ανέφερε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε εφ' όλης συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Σίγμα και την εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές», ο Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης τόνισε ότι η λύση του Κυπριακού δεν παύει να είναι κάτι που ήταν το όραμά του. «Και έχω, λόγω της τουρκικής αδιαλλαξίας, όπως και οι προκάτοχοί μου, αποτύχει παρά την δεδηλωμένη βούληση τουλάχιστον μιας πλειάδας εξ αυτών ότι επιθυμία τους ήταν να βρεθεί η λύση βάσει των παραμέτρων».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι δεν τίθεται θέμα αξιοπιστίας της ελληνοκυπριακής πλευράς. «Τίθεται θέμα ότι δεν εξαρτάται μόνο από την ελληνοκυπριακή πλευρά η λύση του Κυπριακού. Εξαρτάται και από τη βούληση - εάν τη διαθέτει - της Τουρκίας. Η οποία, από τις κινήσεις που παρατηρούνται τελευταία, επιδιώκει μέσω του κου Τατάρ την διαπραγμάτευση καλής γειτονίας μεταξύ δύο κρατών».

Ερωτηθείς σχετικά, τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι παραδέχεται λάθη που έγιναν επί διακυβέρνησής του, ενώ υποστήριξε την λύση της Διζωνικής Δικοινοτικής Ομοσπονδίας. Απαντώντας σε ερώτηση αναφορικά με τις ευθύνες της ελληνοκυπριακής πλευράς για τις ενέργειες της Τουρκίας, αναφέρθηκε και στην Ελλάδα, λέγοντας: «Θα πρέπει η Ελλάδα να δεχθεί τις αξιώσεις για τη "Γαλάζια Πατρίδα" του κ. Ερντογάν, προκειμένου να μην φέρει την ευθύνη για τα όσα απειλείται; Κάποια στιγμή πρέπει να επικρατήσει η λογική, αλλά και η σωστή ανάλυση των λόγων. Πότε η Τουρκία έδειξε προθυμία συνεργασίας ή θετικής πρότασης και απορρίφθηκε από την Ε/κ πλευρά;».

Και κατέληξε ο κ. Αναστασιάδης: «Την ίδια ώρα, και βεβαίως δεν μπορώ παρά να απολογηθώ για λάθη που έπραξα αλλά να πω και πόσο περήφανος νιώθω, γιατί θα παραδώσω μια Κύπρο, ένα Κράτος σύγχρονο, με θεσμούς και εύχομαι εκείνοι που θα με διαδεχθούν να συνεχίσουν την ίδια πορεία, αφήνοντας μάλιστα το κληροδότημα "Η Κύπρος το Αύριο"».

ΥΠΕΞ για ψευδοκράτος: κανένα κράτος δεν αναγνωρίζει καμιά νομική ή διεθνή υπόσταση της οντότητας αυτής

Ανακοίνωση για την 39η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους στην Κύπρο, εξέδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που αναφέρει χαρακτηριστικά:

"Η μονομερής ανακήρυξη του ψευδοκράτους στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου έχει τελεσίδικα καταδικασθεί από τις Αποφάσεις 541/1983 και 550/1984 του ΣΑ/ΗΕ.

Η απαράδεκτη αξίωση της Τουρκίας για λύση "δύο κρατών" υπονομεύει κάθε προσπάθεια επανέναρξης των διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των Αποφάσεων του ΣΑ/ΗΕ.

Τριάντα εννέα χρόνια μετά την παράνομη και καταδικασθείσα ανακήρυξη του ψευδοκράτους, κανένα κράτος δεν αποδέχεται και δεν αναγνωρίζει καμιά νομική ή διεθνή υπόσταση της οντότητας αυτής.

Τούτο επιβεβαιώθηκε πρόσφατα και στην Σύνοδο Κορυφής του Οργανισμού Τουρκογενών Κρατών, κατά την οποία η Τουρκία αναγκάστηκε να αποδεχθεί την υποβάθμιση της συμμετοχής του ψευδοκράτους στον εν λόγω Οργανισμό υπό την ιδιότητα της «οντότητας».



Στόχος μας είναι η επίτευξη συμπεφωνημένης λύσης, επί τη βάσει των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και του Ευρωπαϊκού Κεκτημένου."





