Λάρισα: Τράκαρε... με τη σύζυγό του

"Όσκαρ".. ατυχίας για ανδρόγυνο. Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα μεταξύ του ζευγαριού.

Όσκαρ ατυχίας διεκδικεί ένα ζευγάρι από τη Λάρισα, καθώς το μεσημέρι της Δευτέρας ο σύζυγος με την σύζυγο τράκαραν μεταξύ τους.

Το ασυνήθιστο συμβάν έλαβε χώρα γύρω στις 2 το μεσημέρι, όταν επί της οδού Φαρσάλων περίπου στο ύψος του στρατοπέδου «Μπουγά», δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η έκπληξη τόσο του άνδρα όσο και της γυναίκας, αλλά και των αστυνομικών που βρέθηκαν στο σημείο, ήταν τεράστια, καθώς οι δυο τους είναι ανδρόγυνο.

Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ούτε μεγάλες ζημιές σε κανένα από τα δύο οχήματα, ωστόσο, θα έχουν να θυμούνται την ατυχία τους.

Πηγή: onlarissa.gr

