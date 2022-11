Αθλητικά

ΝΒΑ – Αντετοκούνμπο: Πρώτη εντός έδρας ήττα για τα “ελάφια”

Οι ελλιπείς Μπακς είδαν τρεις παίκτες τους να τραυματίζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Ατλάντα, μεταξύ αυτών και του Greek Freak.

Ο Ντε'Αντρε Χάντερ σημείωσε 24 πόντους και ο Τρέι Γιανγκ είχε 21 πόντους με 9 ασίστ, οδηγώντας την Ατλάντα στην νίκη επί των Μπακς στο Μιλγουόκι με 121-106. Αυτή ήταν η πέμπτη νίκη σε επτά αγώνες για τους Χοκς, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 9-5. Από την πλευρά τους τα «ελάφια» γνώρισαν την πρώτη εφετινή εντός έδρας ήττα τους, έχουν τρεις ήττες στα τελευταία τέσσερα ματς, και «έπεσαν» στο 10-3.

Πολύ καλός, ήταν ο Κλιντ Καπέλα με 19 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Ντεζάντε Μάρεϊ είχε 19 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τζον Κόλινς πρόσθεσε 16 πόντους και 9 ριμπάουντ.

Οι γηπεδούχοι δεν είχαν τους Πατ Κόνατον, Τζο Ινγκλς, Κρις Μίντλετον και Τζρου Χόλιντεϊ ενώ είδαν και τους Γκρέισον Άλεν, Γουέσλι Μάθιους και Γιάννη Αντετοκούνμπο να τραυματίζονται.

Ευτυχώς ο «Giannis» έμεινε στο ματς και είχε 27 πόντους (8/18 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 11/18 βολές), 8 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 8 λάθη σε 31 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα, ο Μάρζον Μπότσαμπ είχε 20 πόντους και 8 ριμπάουντ, ο Μπόμπι Πόρτις είχε 14 πόντους με 10 ριμπάουντ ενώ από 12 πόντους σημείωσαν οι Τζεβόν Κάρτερ και Μπρουκ Λόπεζ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, είναι οι Κλίβελαντ Καβαλίερς, τα ξημερώματα της Πέμπτης (03:00) στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

