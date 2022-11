Παράξενα

ΗΠΑ: Άνδρας έμενε σε εμπορικό κέντρο για 4 χρόνια! (εικόνες)

Πώς κατάφεραν να τον εντοπίσουν οι αρχές και τι δήλωσε για την "αυτοσχέδια κατοικία" που δημιούργησε μαζί με μερικούς φίλους μέσα σε εμπορικό κέντρο των ΗΠΑ.



Ένας άνδρας έζησε σε ένα μυστικό διαμέρισμα στη μέση εμπορικού κέντρου για τέσσερα χρόνια, μέχρι που τελικά συνελήφθη από την ασφάλεια.

Ο καλλιτέχνης Μάικλ Τάουνσεντ, δεν είχε πουθενά να πάει αφού τον έδιωξε από το παλιό του διαμέρισμα ο ιδιοκτήτης του, ο οποίος ήθελε να αναπτύξει το ακίνητο. Ενώ προσπαθούσε να εξετάσει τις εναλλακτικές επιλογές που είχε, μια μέρα άκουσε μια ραδιοφωνική διαφήμιση για το εμπορικό κέντρο της περιοχής και θυμήθηκε ότι κάποτε είχε ανακαλύψει ένα άδειο δωμάτιο στο κτίριο, αναφέρει η Mirror.

Αφού έκανε μια αναζήτηση για τον κρυμμένο αυτό χώρο και τον βρήκε ακόμα αχρησιμοποίητο, ο Τάουνσεντ αποφάσισε να μετακομίσει εκεί, μαζί με έναν από τους φίλους του. Σύντομα μετέτρεψαν τον χώρο σε σπίτι, προσθέτοντας έναν καναπέ, τραπέζι φαγητού, ακόμη και PlayStation!

Ο καλλιτέχνης συνάντησε για πρώτη φορά μια ασυνήθιστη πόρτα στο Providence Place Mall στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, ενώ είχε βγει για το καθημερινό του τρέξιμο, το 1999. Μετά από περαιτέρω επιθεώρηση, ανακάλυψε έναν εντελώς εγκαταλελειμμένο χώρο, ο οποίος φαινόταν σαν να είχε χτιστεί σχεδόν τυχαία.

Όπως ο ίδιος δήλωσε στον ιστότοπό του: «Κατά τη διάρκεια της περιόδου των Χριστουγέννων μεταξύ 2003 – 2004, οι ραδιοφωνικές διαφημίσεις για το Providence Place Mall παρουσίαζαν μια ενθουσιώδη γυναικεία φωνή που μιλούσε για το πόσο υπέροχο θα ήταν αν μπορούσαμε να ζούσαμε στο εμπορικό κέντρο. Το κεντρικό θέμα της διαφήμισης ήταν ότι, το εμπορικό κέντρο όχι μόνο παρείχε μια πλούσια εμπειρία αγορών, αλλά είχε και όλα όσα θα χρειαζόταν κάποιος, για να επιβιώσει και να ζήσει μια υγιή ζωή».

Ο Τάουνσεντ επισκέφτηκε ξανά το δωμάτιο που είχε εντοπίσει το 1999 και ανακάλυψε ότι παρέμενε αχρησιμοποίητο. Έτσι, αποφάσισε να δει αν αυτός και οι φίλοι του μπορούσαν πράγματι να ζήσουν στο εμπορικό κέντρο. Είπε: «Το νέο σχέδιο δεν ήταν απλώς να ζήσεις στο εμπορικό κέντρο για μια εβδομάδα, αλλά να ζεις στο εμπορικό κέντρο γενικά».

Ο Τάουνσεντ και οι φίλοι του έχτισαν επίσης έναν τοίχο και μια βοηθητική πόρτα, για να κρατήσουν το διαμέρισμα κρυφό. Κατάφεραν και έζησαν εκεί για τέσσερα χρόνια, πριν αρχίσει να αποκαλύπτεται το σχέδιό τους. Πριν συλληφθεί, ο Τάουνσεντ είχε σχέδια να εγκαταστήσει ξύλινο δάπεδο, ένα δεύτερο υπνοδωμάτιο και μια κουζίνα. Τα πλάνα του έμειναν απραγματοποίητα, καθώς οι φύλακες βρήκαν το μυστικό διαμέρισμα.

Μια μέρα, οι καλλιτέχνες, που είχαν ορκιστεί να μην μιλήσουν για το διαμέρισμα σε κανέναν άλλον, βρήκαν την πόρτα ανοιχτή, ενώ το PlayStation, τα έργα τέχνης και τα άλμπουμ φωτογραφιών τους είχαν εξαφανιστεί.

Για το λόγο αυτό, έλαβαν επιπλέον προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του διαμερίσματος μόνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Δεν ήξεραν, όμως, ότι οι φύλακες ήταν υπεύθυνοι για τη διάρρηξη και ότι έκτοτε τους παρακολουθούσαν, έτοιμοι να «επιτεθούν».

Έτσι και έγινε, λοιπόν, όταν ένα απόγευμα εντόπισαν τον Τάουνσεντ, ο οποίος στη συνέχεια κατηγορήθηκε για καταπάτηση. Ένω του δόθηκε αναστολή από τον δικαστή, του απαγορεύτηκε ισόβια η είσοδος στο εμπορικό κέντρο.

Ο ίδιος, πάντως, ο οποίος ζει ακόμα στην περιοχή, ύστερα από χρόνια συνέχιζε να δηλώνει: «Πραγματικά, μακάρι να μπορούσα να επιστρέψω!»

Πηγή εικόνων: You Tube/ be amazed

