Πολιτική

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Εμπλέκουν ΗΠΑ και Ελλάδα τα τουρκικά ΜΜΕ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τους ισχυρισμούς ότι η δράστης είχε εκπαιδευτεί από Αμερικανούς στρατιώτες κι ότι θα ερχόταν στο κουρδικό στρατόπεδο στο Λαύριο, προβάλουν τουρκικά ΜΜΕ.

Ακολουθώντας τη γραμμή που χάραξε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ο οποίος επιρρίπτει ευθύνες στις ΗΠΑ για την έκρηξη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, τα τουρκικά ΜΜΕ φαίνεται να επιδίδονται σε ένα κυνήγι μαγισσών αναφορικά με τη δράστη της επίθεσης.

Τόσο η Γενί Σαφάκ, όσο και η Σαμπάχ, σε πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα τους, αναφέρουν ότι η γυναίκα η οποία συνελήφθη ως η δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης, είχε εκπαιδευτεί στο Κομπανί, στη σχολή πληροφοριών του ΡΚΚ από Αμερικανούς στρατιώτες.

Υποστηρίζουν επίσης ότι την εντολή την πήρε από τον αρχηγό τρομοκρατών Φερχάτ Αμπτί Σαχίν με τον κωδικό Μαζλούμ Κομπάνι.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω γυναίκα βρέθηκε στα χέρια των τουρκικών αρχών το ίδιο βράδυ και περίπου 10 ώρες μετά την επίθεση.

Αίσθηση προκαλεί και ο ισχυρισμός ότι η γυναίκα αυτή θα διέφευγε στην Ελλάδα, θα ερχόταν στο στρατόπεδο που υποστηρίζουν οι Τούρκοι ότι βρίσκεται στο Λαύριο κι εκεί θα την σκότωναν, επιρρίπτοντας την ευθύνη στο τουρκικό κράτος.





Αδειάζει Σοϊλού ο Ερντογάν;

Κι ενώ ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών στρέφει τα βέλη του κατά των ΗΠΑ και της Ελλάδας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter ευχαριστήριο μήνυμα στις χώρες που βρέθηκαν στο πλευρό της Τουρκίας μετά την επίθεση της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη.

«Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλες τις χώρες και τους διεθνείς οργανισμούς που αντέδρασαν στην τρομοκρατική επίθεση στη λεωφόρο Ιστικλάλ, μοιράστηκαν τον πόνο μας και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους», αναφέρει στο τιτίβισμα του ο Τούρκος Πρόεδρος, συμπεριλαμβάνοντας την Ελλάδα και τις ΗΠΑ στις ευχαριστίες του, παρά τις κατηγορίες του Σοϊλού.

Istiklal Caddesi’nde gerceklestirilen teror sald?r?s?na tepki gosteren, ac?m?z? paylasan, bassagl?g? dileginde bulunan tum ulkeler ile uluslararas? organizasyonlara sukranlar?m? sunuyorum. pic.twitter.com/xSzmU4nPk9 — Recep Tayyip Erdogan (@RTErdogan) November 15, 2022





Αήθης επίθεση σε Θεοδωρικάκο

Σκληρή επίθεση εναντίον του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκου, εξαπέλυσε ο Τούρκος Υφυπουργός Εσωτερικών Ισμαήλ Τσατακλί, καθώς μέσω του λογαριασμού του στο twitter, ton αποκαλεί «αναιδή και ξεδιάντροπο».

Ο Ισμαήλ Τσατακλί απαντά στο tweet του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη ότι η Ελλάδα φρουρεί τα σύνορά της πολύ αποτελεσματικά και με ειρωνικό τρόπο αναφέρει ότι «είναι σαφές ότι προστατεύετε τα σύνορα από το Στρατόπεδο Λαυρίου του PKK. Από τα μέλη της FETO που δέχεστε».

Λέει επίσης στον Έλληνα Υπουργό, «Εσείς σκοτώνετε αθώους, ανοίγετε αγκαλιές στους τρομοκράτες».

Τάκης Θεοδωρικάκος: Αδιάντροποι είναι όποιοι εργαλοποιούν με βάρβαρο τρόπο δυστυχισμένους ανθρώπους

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος με ανάρτησή του στα social media απάντησε στην επίθεση που δέχτηκε από τον Τούρκο υφυπουργό Εσωτερικών Ismail Catakl?. Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Αδιάντροποι είναι όποιοι εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους, τους παράνομους μετανάστες, με βάρβαρο τρόπο και όσοι δηλητηριάζουν τις σχέσεις των δύο λαών μας. Η Ελλάδα από θέση αρχών είναι ενάντια σε κάθε μορφή τρομοκρατίας και αυτό το γνωρίζει όλη η ανθρωπότητα. Οι ύβρεις και οι συκοφαντίες των εκπροσώπων του Υπουργείου Εσωτερικών της Τουρκίας πέφτουν στο κενό»





Δεκάδες συλλήψεις για την έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη

Πάντως ο αριθμός των συλλήψεων έχει φτάσει σήμερα στους 50. Οι τελευταίοι που συνελήφθησαν είναι ο Αμάρ Ζιαρκάς και ο αδελφός του Αχμέτ Ζιαρκάς οι οποίοι μετέφεραν τον φερόμενο ύποπτο Β στην Αδριανούπολη για να περάσει από εκεί, όπως λένε, στην Ελλάδα. Ο ύποπτος Β είναι ο Σύριος που προσποιήθηκε ότι είναι ο σύζυγος της γυναίκας που τοποθέτησε τη βόμβα και είναι ο ίδιος που φέρεται να της έδωσε τη βόμβα. Ακόμη αναζητείται από την τουρκική αστυνομία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει

Βόλος - καταγγελία: Πατέρας απειλούσε να σκοτώσει την 14χρονη κόρη του

“The 2Night Show” - Μπαλάσκας: Πριν γίνω αστυνομικός, καθάριζα πολυκατοικίες (βίντεο)