Μουντιάλ 2022: Ο Ινφαντίνο καλεί σε μηνιαία εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο πρόεδρος της FIFA διατύπωσε την πρόταση του κατά την διάρκεια γεύματος για τους ηγέτες της G20, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο νησί Μπαλί της Ινδονησίας.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κάλεσε τις εμπλεκόμενες πλευρές στον πόλεμο στην Ουκρανία, σε μηνιαία εκεχειρία, διάστημα που θα διαρκέσει το Μουντιάλ του 2022, διαβεβαιώνοντας ότι ο αθλητισμός θα μπορούσε να παίξει ενοποιητικό ρόλο.

«Η έκκλησή μου προς όλους σας, είναι να εξετάσετε την προσωρινή κατάπαυση του πυρός για έναν μήνα, κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου», είπε ο Ινφαντίνο, κατά την διάρκεια γεύματος για τους ηγέτες της G20, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στο νησί Μπαλί της Ινδονησίας.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, απουσιάζει από την συνάντηση των ηγετών των μεγάλων οικονομιών του πλανήτη, αλλά η Ρωσία, εκπροσωπείται από τον επικεφαλής της διπλωματίας, Σεργκέι Λαβρόφ.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο Ινφαντίνο, ο οποίος παρασημοφορήθηκε από τον επικεφαλής του Κρεμλίνου μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, που έγινε στην Ρωσία, μίλησε για την πιθανότητα «ανθρωπιστικών διαδρόμων όπου οτιδήποτε θα μπορούσε να οδηγήσει στην επανέναρξη του διαλόγου».

Παράλληλα, επαίνεσε τον ενοποιητικό ρόλο του ποδοσφαίρου, υπενθυμίζοντας ότι η Ρωσία διοργάνωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018 και ότι η Ουκρανία, είναι υποψήφια να φιλοξενήσει την κορυφαία διοργάνωση το 2030 με την Ισπανία και την Πορτογαλία.

«Δεν είμαστε τόσο αφελείς ώστε να πιστεύουμε ότι το ποδόσφαιρο μπορεί να λύσει τα προβλήματα του κόσμου», παραδέχθηκε ο Ινφαντίνο και πρόσθεσε, «Όμως το Παγκόσμιο Κύπελλο, προσφέρει μια μοναδική πλατφόρμα, με εκτιμώμενο κοινό πέντε δισεκατομμυρίων θεατών, δίνοντας μια ευκαιρία να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τερματίσουμε όλες τις συγκρούσεις».

