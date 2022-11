Αθλητικά

Τσιτσιπάς: Δεν βιάζομαι για το Νο1, θα φτάσω εκεί μια μέρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα του στα ATP Finals και έτσι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Τι δήλωσε.



Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το υψηλό εμπόδιο του Νόβακ Τζόκοβιτς στην πρεμιέρα του στα ATP Finals και έτσι έχασε την ευκαιρία να διεκδικήσει την πρώτη θέση της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα μπορούσε να αποτελεί το νέο No.1 της παγκόσμιας κατάταξης εάν κατακτούσε αήττητος το ATP Finals.

Ο Έλληνας τενίστας, όμως, ηττήθηκε στην πρώτη του δοκιμασία στη διοργάνωση και έτσι η καλύτερη θέση που μπορεί να βρεθεί μετά το τέλος του τουρνουά είναι η δεύτερη. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει ο Στέφανος Τσιτσιπάς να κατακτήσει τα ATP Finals.

«Αν έπαιζα καλό τένις αυτή την εβδομάδα, κέρδιζα όλα τα ματς μου, σίγουρα θα άξιζα τη θέση», είπε στη συνέντευξη τύπου μετά την πρεμιέρα του στο Τορίνο ο 24χρονος Έλληνας τενίστας.

«Δείχνει σταθερότητα. Όμως, δεν απασχολούσε πολύ το μυαλό μου. Είμαι ενθουσιασμένος που είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι αυτή την εβδομάδα το οποίο θα μου έδινε προσωπικό ρεκόρ, μια μεγάλη επιτυχία. Πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω σε αυτή τη θέση μια μέρα. Δεν βιάζομαι πολύ, για να είμαι ειλικρινής.

Σίγουρα, θα ήταν καλό να συνέβαινε αυτή την εβδομάδα. Είμαι περισσότερο εδώ για μαραθώνιο. Βλέπω τη μεγάλη εικόνα. Θα έχω πολλές ευκαιρίες τη νέα σεζόν να παίξω καλό τένις. Αν έρθει, θα είμαι χαρούμενος, η χώρα μου θα είναι χαρούμενη, η οικογένειά μου θα είναι χαρούμενη. Πρέπει απλά να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου, να το αφήσω να περάσει. Αν συμβεί, θα είναι υπέροχα νέα. Αλλά δεν θα πρέπει να έχω εμμονή γι’ αυτό. Μπορώ να είμαι χαρούμενος χωρίς αυτό, αλλά σίγουρα θα είμαι πιο γεμάτος αν συμβεί στην καριέρα μου» δήλωσε ο ίδιος.

Για τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου τουρνουά, ο Τσιτσιπάς ανέφερε: «Δεν μπορείς να χαλαρώσεις σε κανένα σημείο. Όχι ότι συμβαίνει σε άλλα τουρνουά, βέβαια. Όλοι το θέλουν πολύ, η ευκαιρία είναι εκεί. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι είσαι στο Top 8, μπορείς να κερδίσεις πολλούς πόντους αν κερδίσεις το event. Όλοι θέλουν να κάνουν εδώ μια τελευταία προσπάθεια, μαζί κι εγώ.

Παίζεις με τους καλύτερους, δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκονται εδώ, κέρδισαν τη θέση τους. Σίγουρα βοηθάει το να ξεκινήσεις με νίκη, γιατί μετά έχεις άλλες δύο ευκαιρίες, αντί να ξεκινήσεις με ήττα και να πρέπει να ανεβείς στη συνέχεια. Κοιτάω, όμως, τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Ε

ίμαι χαρούμενος που είμαι εδώ. Αν έρθουν οι νίκες, σίγουρα θα είμαι πιο χαρούμενος, θα έχω μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι απολαμβάνω το τένις μου αυτή την εβδομάδα. Αυτή είναι η Νο.1 προτεραιότητα».

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show” - Τριανταφύλλου: Έχω φάει πολύ ξύλο στο σίριαλ “Παγιδευμένοι” (βίντεο)

Αντικειμενικές αξίες: μειώσεις για λίγους και όχι αναδρομικά

MyΘέρμανση - Επίδομα θέρμανσης: “Φωτιά” στο Taxis από τις αιτήσεις