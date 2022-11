Αθλητικά

Ολυμπιακός - ΑΕΚ: Σύλληψη ανηλίκου για φθορές σε συρμό του ΗΣΑΠ

Τι αναφέρει η Αστυνομία για τις ζημιές που προκάλεσαν "θερμόαιμοι" οπαδοί, μετά το τέλος του ντέρμπι

Συνελήφθη 16χρονος για φθορές σε συρμό του ΗΣΑΠ μετά την λήξη ποδοσφαιρικού αγώνα, μεταξύ της ΑΕΚ και του Ολυμπιακού, στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έγιναν γνωστά, μετά τον αγώνα της Κυριακής (13 Νοεμβρίου 2022) μεγάλος αριθμός φιλάθλων εισήλθε στο σταθμό του Η.Σ.Α.Π. «Φάληρο» και επιβιβάστηκαν σε συρμούς με προορισμό την Κηφισιά.

Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, προκάλεσαν φθορές στα βαγόνια των συρμών και συγκεκριμένα θραύση υαλοπινάκων πόρτας, παραθύρου και φωτιστικών οροφής.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, βραδινές ώρες της 13-11-2022 στο σταθμό του μετρό «Πανόρμου», από αστυνομικούς του Σχεδίου Ασφαλείας Δικτύου Υποδομής ΣΤΑ.Σ.Υ. «ΑΡΙΑΔΝΗ», 16χρονος για φθορά αντικειμένου που χρησιμεύει για κοινό όφελος και διατάραξη κοινής ειρήνης μετά τη λήξη αθλητικής εκδήλωσης και μακριά από το χώρο που διεξάγεται αυτή.

Ειδικότερα, μετά τη λήξη του ποδοσφαιρικού αγώνα που διεξήχθη στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης» στο Νέο Φάληρο απογευματινές ώρες της 13-11-2022, μεγάλος αριθμός φιλάθλων εισήλθε στο σταθμό του Η.Σ.Α.Π. «Φάληρο» και επιβιβάστηκαν σε συρμούς με προορισμό την Κηφισιά. Κατά τη διάρκεια του δρομολογίου, προκάλεσαν φθορές στα βαγόνια των συρμών και συγκεκριμένα θραύση υαλοπινάκων πόρτας, παραθύρου και φωτιστικών οροφής.

Συγκεκριμένα, ο 16χρονος προέβη σε χτυπήματα με τα χέρια σε πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα λάμπας του συρμού, με αποτέλεσμα την αποκόλληση του και εξαπέλυσε λακτίσματα σε υαλοπίνακα θύρας, θραύοντας τον.

Ο συλληφθείς, με τη σχηματισθείσα δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Ανηλίκων Αθηνών.

