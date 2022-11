Αθλητικά

Οπαδική βία με τραυματισμό στη Θεσσαλονίκη: Ποιοι κρύβονται από πίσω

Εξιχνιάστηκε οπαδικό επεισόδιο. Ταυτοποιήθηκαν ως δράστες τέσσερα άτομα.

Στην εξιχνίαση του οπαδικού επεισοδίου που σημειώθηκε το βράδυ της 11ης Σεπτεμβρίου 2022 στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με τραυματισμό ενός νεαρού, προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ.

Εκείνο το βράδυ γύρω στις 9:15 , οι αστυνομικές αρχές έλαβαν κλήσεις για επεισόδιο μεταξύ ανηλίκων επί της οδού Παύλου Μελά, κοντά στην πλατεία Ευόσμου, με αναφορές για τραυματισμό ενός ατόμου.

Άμεσα έσπευσε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ όπου παρέλαβε ένα παιδί ηλικίας 15-16 ετών σε καλή κατάσταση για να τον μεταφέρει για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο.

Όπως αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. στην ανακοίνωση της, "η αξιοποίηση του συλλεχθέντος προανακριτικού υλικού και η επισταμένη έρευνα αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Βίας στους Αθλητικούς Χώρους της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης οδήγησε στην εξιχνίαση επίθεσης με οπαδικά χαρακτηριστικά που έλαβε χώρα στην περιοχή του Ευόσμου.

Για την υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τεσσάρων ημεδαπών ηλικίας 20, 21, 19 και 22 ετών, για απλή σωματική βλάβη από κοινού, επικίνδυνη σωματική βλάβη και αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, οι προαναφερόμενοι βραδινές ώρες της 11-09-2022 στην περιοχή του Ευόσμου, με χρήση σωματικής βίας εκδήλωσαν επίθεση με οπαδικό κίνητρο, σε βάρος τριών νεαρών ημεδαπών, τραυματίζοντας ελαφρά έναν εξ’ αυτών.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα".

