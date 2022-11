Πολιτική

Ανδρουλάκης: Οι επιλογές της Κυβέρνησης είναι για τους λίγους και σε βάρος των πολλών (εικόνες)

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην Κυβέρνηση, από την Καλλιθέα όπου περιόδευσε.

Την αγορά της Καλλιθέας επισκέφτηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής. Οι καταναλωτές ανάφεραν στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι είναι αντιμέτωποι με ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και τη ραγδαία μείωση της αγοραστικής τους δύναμης, ενώ από την πλευρά τους, οι καταστηματάρχες επισήμαναν το υψηλό λειτουργικό κόστος.

Μετά το πέρας της περιοδείας του στην αγορά της Καλλιθέας, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:

Η ακρίβεια έχει κάνει την αγοραστική δύναμη του Έλληνα να καταρρεύσει. Και αντί να έχουμε πολιτικές επιλογές με μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, με πλαφόν στη λιανική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και με μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για τις περιοχές της χώρας που περνούν ήδη έναν βαρύ χειμώνα, η κυβέρνηση συνεχίζει να χαϊδεύει τις τράπεζες και, βέβαια, να επιδοτεί τα υπερκέρδη των μεγάλων παραγωγών ενέργειας.

Αυτές οι πολιτικές επιλογές είναι επιλογές για τους λίγους εις βάρος των πολλών. Και πρέπει, γρήγορα, η κυβέρνηση αυτή να αλλάξει στρατηγική. Και όσο γίνεται, εμείς, με τον λόγο της αλήθειας και του ρεαλισμού, να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Ένας δρόμος μακριά από τον λαϊκισμό, αλλά μακριά και από τον ελιτισμό που καταδικάζει σήμερα τη μεσαία τάξη και τους πιο ευάλωτους Έλληνες.

