“Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους”: Σε ποιές περιοχές ισχύει το μπόνους 15%

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα την λίστα με τους Δήμους που εντάσσονται σε αυτήν την κατηγορία.

«Μπόνους» 15 % στο ύψος της επιδότησης από το Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» για ωφελούμενους που μένουν σε δήμους ή δημοτικές ενότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων προβλέπει ο Οδηγός του προγράμματος, που είχε τεθεί σε διαβούλευση τον Οκτώβριο.

Υπενθυμίζεται ότι το βασικό ποσοστό ενίσχυσης για τις επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας κλιμακώνεται ανάλογα με το εισόδημα από 40 έως 75 %. Συνεπώς με το πρόσθετο μπόνους 15 % διαμορφώνεται από 55 έως 90 %. Για τις επενδύσεις ανακαίνισης το ποσοστό επιχορήγησης» είναι οριζόντια για όλους 30%, συν 15 % (δηλ. τελικά 45 %) με το μπόνους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους 18-39 ετών (φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005), με ατομικό εισόδημα έως 30.000 ευρώ και οικογενειακό έως 50.000 με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία, δηλαδή μονοκατοικία ή διαμέρισμα που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω». Ο Οδηγός του προγράμματος έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση https://ypen.gov.gr/wp-content/uploads/2022/10/Προδημοσίευση-Οδηγού-Προγράμματος-Εξοικονομω-Ανακαινίζω-Τελικό.pdf.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε επίσης την παράταση της διαβούλευσης του Προγράμματος «Εξοικονομώ - Ανακαινίζω για Νέους» μέχρι και τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022.

