Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: 5 πλανήτες κάνουν “ιδανική” την Τρίτη (βίντεο)

Αναλυτικές αστρολογικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Παρά το γεγονός ότι ο Κρόνος χτυπάει τον Ουρανό και έρχονται πλήγματα εναντίον προσώπων κύρους, ο Άρης με τον Ποσειδώνα κάνουν ωραία την ημέρα», είπε η Λίτσα Πατέρα, στο ξεκίνημα της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις, την Τρίτη, στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως ανέφερε η αστρολόγος, «Η Αφροδίτη και ο Ερμής κάνουν ωραία τρίγωνο με τον Ποσειδών και τον Δία και αυτό είναι ότι καλύτερο μέσα στην καταχνιά των ημερών που ζούμε».

Η Λίτσα Πατέρα τόνισε ότι «Πολλοί μπορεί να βρείτε έναν έρωτα, τον ιδανικό έρωτα. Πολλοί μπορεί να έχετε μια ιδέα σημαντική, που μπορεί να οδηγήσει και σε σημαντικές απολαβές», ενώ προσέθεσε ότι είναι ωραία ημέρα και για τους καλλιτέχνες.

«Πέντε πλανήτες μιλούν σήμερα για το καλό», επεσήμανε η Λίτσα Πατέρα.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

