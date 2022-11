Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στο Περιστέρι

Φορτηγό που οδηγούσε μια γυναίκα παρέσυρε και σκότωσε έναν αλλοδαπό που επιχειρούσε να περάσει το δρόμο.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, στο Περιστέρι, όταν φορτηγό παρέσυρε πεζό.

Το περιστατικό σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Αθηνών, στο ρεύμα προς Χαϊδάρι στο ύψος της ΒΙΑΜΑΞ.

Ένα φορτηγό που οδηγούσε μια γυναίκα, όπως μετέδωσε η εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, παρέσυρε έναν αλλοδαπό που επιχειρούσε να περάσει το δρόμο και τον σκότωσε.

Ο πεζός ήταν εκτός διάβασης.

Προανάκριση για το τροχαίο δυστύχημα διενεργεί η Τροχαία.

