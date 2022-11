Life

“The 2Night Show”: Ράδου και Πανάδης στην παρέα του Αρναούτογλου

Δυο ταλαντούχοι νέοι προστίθεται στην συντροφιά του Γρηγόρη Αρναούτογλου και υπόσχονται να κάνουν ξεχωριστό το βράδυ της Τρίτης.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» τη Μαριλένα Ράδου.

Η όμορφη «δικαστίνα», που φέρνει τα πάνω-κάτω στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», μιλάει για την πορεία της και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωή της.

Για ποιο λόγο όταν ήταν μικρή, δάγκωνε τα άλλα παιδάκια; Γιατί η γιαγιά της την «απέτρεψε» να ασχοληθεί με το τραγούδι;

Πώς έχει βιώσει την εμπειρία της απιστίας και με ποιο τρόπο το ανακάλυψε; Πότε βρέθηκε «αντιμέτωπη» με δύο ψυχοσωματικές ασθένειες;

Η αγαπημένη ηθοποιός ανοίγει την καρδιά της, μιλάει για τη μεγάλη της επιθυμία να αποκτήσει παιδιά και για το «plan B» που έχει ενεργοποιήσει, με τη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων.

Τέλος, μιλάει για τα «επιθετικά» σχόλια που δέχεται για τον ρόλο της στα social media και τα «σπάνε» κυριολεκτικά με τον Γρηγόρη, όταν προσπαθούν να δείξουν τι είναι το … «Κιντσούγκι».

Στην αποψινή παρέα του Γρηγόρη, έρχεται και ο Μιχάλης Πανάδης.

Ο νεαρός ηθοποιός μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, για τον τρόπο που ανακάλυψαν ότι η γιαγιά τους ήταν ηθοποιός, για τις σπουδές στο Εθνικό καθώς και για τη μεγάλη του αγάπη για τη σκηνοθεσία.

Πότε σταμάτησε να σνομπάρει την τηλεόραση;

Πώς «καταρρίπτει» τον μύθο για ποιοτικούς ανθρώπους στο θέατρο; Τι λέει για τους «κακόψυχους» ταλαντούχους που υπάρχουν στο χώρο της υποκριτικής;

Τέλος, μιλάει για το οικογενειακό κλίμα που απολαμβάνει στη σειρά «Ο παράδεισος των Κυριών, αλλά και για την απαιτητική θεατρική παράσταση «Κάτω από τη Γέφυρα», στην οποία συμμετέχει αυτή την περίοδο.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

