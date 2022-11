Οικονομία

Υπεξαίρεση σε ΔΟΥ: Ένοχη πρώην εφοριακός - Η ποινή που της επιβλήθηκε

Πρώην εφοριακός καταδικάστηκε για υπεξαίρεση ποσού 320.000 ευρώ από τα ταμεία της ΔΟΥ Κιλκίς. Τι ισχυρίστηκε στην απολογία της και τι κατέθεσε πρώην συνάδελφός της.

Πρώην εφοριακός καταδικάστηκε σε εξαγοράσιμη ποινή φυλάκισης 6 ετών, καθώς κρίθηκε ένοχη για υπεξαίρεση ποσού 320.000 ευρώ από τα ταμεία της ΔΟΥ Κιλκίς. Η υπόθεση αφορούσε το διάστημα 2011-'13, όταν η κατηγορούμενη, συνταξιούχος πλέον, υπηρετούσε ως προϊσταμένη του Τμήματος Εσόδων της συγκεκριμένης Εφορίας.

Το Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης την έκρινε ένοχη -σε δεύτερο βαθμό- για υπεξαίρεση και πλαστογραφία, αναγνωρίζοντάς της τα ελαφρυντικά του πρότερου έντιμου βίου και της ειλικρινούς μεταμέλειας. Οι δικαστές αποφάσισαν να μετατρέψουν την ποινή προς 3 ευρώ ημερησίως. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 9 ετών (σ.σ. αντιμετώπιζε και το κακούργημα της απιστίας, που όμως απορρίφθηκε τώρα από την υπεξαίρεση, με βάση νομολογία που έκανε δεκτή το Δικαστήριο). Τότε είχε αφεθεί ελεύθερη, υπό όρους, ενόψει της δίκης στο Εφετείο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η κατηγορούμενη πλαστογραφούσε -εν αγνοία των υφισταμένων της- τα διπλότυπα είσπραξης τύπου Α', παραπλανώντας παράλληλα τους φορολογούμενους που κατέβαλαν, ως όφειλαν, τα χρηματικά ποσά. Καθώς, όμως, οι φορολογούμενοι έπαιρναν κανονικά στα χέρια τους το σχετικό νόμιμο παραστατικό -πάντα κατά το κατηγορητήριο- η ίδια παρακρατούσε τα χρηματικά ποσά, μη εισάγοντας αυτά στη δημόσια διαχείριση, ενώ εμφάνιζε το σχετικό διπλότυπο στη λίστα των ανεπικύρωτων. «Προέβαινε αυθαίρετα σε ακύρωση "κλάδεμα" των ανεπικύρωτων διπλοτύπων στη διαδικασία του κλεισίματος του συστήματος TAXISNET ώστε να μην γίνεται αντιληπτή η έλλειψη των σχετικών χρηματικών ποσών και συνεπώς η τελούμενη υπεξαίρεση», περιγράφεται στο βούλευμα, με το οποίο είχε παραπεμφθεί σε δίκη.

Στην απολογία της, αποδέχθηκε ένα μικρό μέρος της υπεξαίρεσης, αποδίδοντας την εμπλοκή της σε σκευωρία των συναδέλφων της, ενώ διά του συνηγόρου της ανέφερε ότι προέβη σε ενέργειες για την επιστροφή των χρημάτων που εμφανίζονταν ως προϊόν υπεξαίρεσης.

Νωρίτερα, πρώην συνάδελφός της, ο οποίος εξετάστηκε ως μάρτυρας κατηγορίας, ανέφερε ότι η κατηγορούμενη «απειλούσε και ειρωνευόταν συναδέλφους της για να κάνει τη δουλειά της, που ήταν η υπεξαίρεση». «Το Τμήμα Εσόδων δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε. Είχαμε συναδελφική καταπίεση, προσπαθούσε να χειραγωγήσει συναδέλφους για να πετύχει τον σκοπό της», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κατάθεσή του.

