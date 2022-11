Κόσμος

Ερντογάν σε Μακρόν: Η Ελλάδα πρέπει να ενθαρρύνεται για διάλογο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις σχέσεις Τουρκίας - Γαλλίας και περιφερειακά ζητήματα. Η αναφορά Ερντογάν για την Ελλάδα.

Τη διαμεσολάβηση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν προκειμένου να υπάρξει διάλογος με την Ελλάδα ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά τη συνάντησή τους στο περιθώριο της συνόδου G-20 στην Ινδονησία, μετά το τετ α τετ του Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας και περιφερειακά ζητήματα, ενώ ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι είναι προς το κοινό συμφέρον να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και στον τομέα της άμυνας και της ενέργειας.

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέφερε στον Εμανουέλ Μακρόν ότι η Ελλάδα πρέπει να ενθαρρυνθεί προς έναν ειλικρινή, έντιμο και ουσιαστικό διάλογο.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για όσους έχασαν τη ζωή τους στην για την τρομοκρατική επίθεση στην οδό Ίστικλαλ στην Κωνσταντινούπολη.

Μεταξύ άλλων, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις σχέσεις Τουρκίας-Γαλλίας και περιφερειακά ζητήματα, με τον Τούρκο πρόεδρο να τονίζει ότι προς το κοινό συμφέρον να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον αμυντικό και ενεργειακό τομέα, καθώς και στο εμπόριο.

Les presidents Erdogan et Macron se rencontrent a Bali



- En marge du 17eme sommet des leaders du G20

?? https://t.co/GRxYe5D2JS pic.twitter.com/QioBUwKLmY — ANADOLU AGENCY (FR) (@aa_french) November 15, 2022

Αναφορικά με τη συμφωνία για τα σιτηρά μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσία, ο Ερντογάν σημείωσε ότι ο διάδρομος σιτηρών άρχισε να λειτουργεί ξανά μετά από έντονες προσπάθειες και πρόσθεσε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να κάνει αυτό που της αναλογεί για τη συνέχιση της συμφωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Λέσβος - Πλωμάρι: Θρίλερ με εξαφάνιση μητέρας 3 παιδιών

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε για βιασμό της φίλης του και της εν διαστάσει σύζυγου του

Ηλεία: Γιαγιά δάγκωσε τον ληστή της και κατάφερε να ξεφύγει