HELLENiQ ENERGY - Πετρέλαιο θέρμανσης: παράταση στην επιδότηση της τιμής

Ποιους αφορά η παράταση στην επιδότηση για το πετρέλαιο θέρμανσης, που αποφάσισε ο όμιλος ΕΛΠΕ.

Παράταση έως τις 30 Νοεμβρίου, δίνεται στην έκπτωση των 60 ευρώ ανά κυβικό (ή ανά λίτρο, 6 λεπτά προ ΦΠΑ και 7,5 λεπτά με ΦΠΑ) με απόφασή της η HELLENiQ ENERGY.

Η επιδότηση αφορά στις εταιρίες εμπορίας που προμηθεύονται πετρέλαιο θέρμανσης από τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ.

"Φωτιά" στο taxis από τις αιτήσεις

Εκατοντάδες χιλιάδες αιτήσεις υποβλήθηκαν έως το βράδυ της Δευτέρας, και πιο συγκεκριμένα, 554.602 αιτήσεις, για την επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρσι στην πρώτη φάση είχαν εγκριθεί μόλις 382.260 αιτήσεις κι αυτό αν μη τι άλλο μαρτυρά το αυξημένο ενδιαφέρον για κάλυψη από την κρατική “ομπρέλα”, απέναντι στο κόστος θέρμανσης.

Πάντως, παρά την υποχώρηση του φυσικού αερίου από τα επίπεδα- ρεκόρ των 330 ευρώ, κινείται στα 100- 120 ευρώ, δηλαδή περίπου 40% υψηλότερα από πέρσι, ενώ και το πετρέλαιο θέρμανσης παρά τη διπλή επιδότηση κινείται γύρω στα 20 λεπτά υψηλότερα από τις περσινές επίσης υψηλές τιμές.

Ειδικά όσον αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του έχει αργή αλλά σταθερά πτωτική πορεία, αφού πέρα από την υποχώρηση των διεθνών τιμών, είναι καταλυτική η συμβολή και της κρατικής επιδότησης και της έκπτωσης από διυλιστήρια- εταιρίες εμπορίας.

Με την τιμή του να κινείται πανελλαδικά στα 1,33 ευρώ, σήμερα θα κριθεί αν ο Κρατικός Προϋπολογισμός θα συνεχίσει μόνος του να στηρίζει τα νοικοκυριά ή αν τα ΕΛΠΕ και οι εταιρίες του ομίλου Motor Oil θα διατηρήσουν την ειδική τιμολογιακή πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση, η πλατφόρμα του myΘέρμανση θα μείνει ανοικτή για αιτήσεις ως τις 9 Δεκεμβρίου. Ωστόσο το πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι δεν εξαρτάται μόνο από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αλλά κι από το πότε θα γίνουν οι αγορές. Έτσι, ως τις 21 Δεκεμβρίου θα πάρουν προκαταβολή οι περσινοί δικαιούχοι που θα υποβάλλουν αίτηση καθώς και οι νέοι δικαιούχοι για αγορές που θα τιμολογηθούν έως την 30ή Νοεμβρίου και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 9η Δεκεμβρίου 2022.

