Μουντιάλ 2022: Οι περιγραφές στη φάση των ομίλων σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Το ραντεβού με τη «στρογγυλή θεά» πλησιάζει και η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ παίρνει θέση σε Κατάρ, αλλά και στα στούντιο της Αθήνας για να περιγράψει και να σχολιάσει όλους τους αγώνες.

Από 20 Νοεμβρίου έως και 18 Δεκεμβρίου, όλοι οι άσοι του ποδοσφαίρου θα παίζουν μπάλα αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

Το ραντεβού με τη «στρογγυλή θεά» πλησιάζει. Σε λίγες μέρες όλος ο πλανήτης θα κινείται στον ρυθμό του Παγκόσμιου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2022 και η ομάδα του ΑΝΤ1 και του ΑΝΤ1+ παίρνει θέση σε Κατάρ, αλλά και στα στούντιο της Αθήνας για να περιγράψει και να σχολιάσει όλους τους αγώνες του κορυφαίου ποδοσφαιρικού γεγονότος που θα καθηλώσει δισεκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο.

Από την Κυριακή 20 Νοεμβρίου και για έναν ολόκληρο μήνα θα παίζουν μπάλα σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+ οι Στέλιος Γιαννακόπουλος, Αλέξης Σπυρόπουλος, Σωτήρης Κωσταβάρας, Στέφανος Αβραμίδης, Μιχάλης Τσόχος, Κώστας Ψάρρας, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και Μανώλης Μανής.

Αναλυτικά οι περιγραφές των αγώνων της Φάσης των Ομίλων του FIFA WORLD CUP QATAR 2022™:

20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΡ - ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (18:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ - ΙΡΑΝ (15:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕΝΕΓΑΛΗ - OΛΛΑΝΔΙΑ (18:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

H.Π.Α. - ΟΥΑΛΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - Σ. ΑΡΑΒΙΑ (12:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΑΝΙΑ - ΤΥΝΗΣΙΑ (15:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΡΡΑΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΕΞΙΚΟ - ΠΟΛΩΝΙΑ (18:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΑΛΛΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΑΡΟΚΟ - ΚΡΟΑΤΙΑ (12:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΙΑΠΩΝΙΑ (15:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΡΡΑΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ (18:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ

23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΕΛΓΙΟ - ΚΑΝΑΔΑΣ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΕΛΒΕΤΙΑ - ΚΑΜΕΡΟΥΝ (12:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΡΡΑΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ – Ν. ΚΟΡΕΑ (15:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΓΚΑΝΑ (18:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ

24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΣΕΡΒΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΥΑΛΙΑ - ΙΡΑΝ (12:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΤΑΡ - ΣΕΝΕΓΑΛΗ (15:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΡΡΑΣ

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

OΛΛΑΝΔΙΑ - ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (18:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΓΓΛΙΑ - H.Π.Α. (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΥΝΗΣΙΑ - ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ (12:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΡΡΑΣ

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΛΩΝΙΑ - Σ. ΑΡΑΒΙΑ (15:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΑΛΛΙΑ - ΔΑΝΙΑ (18:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ - ΜΕΞΙΚΟ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ



27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ (12:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΕΛΓΙΟ - ΜΑΡΟΚΟ (15:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΚΑΝΑΔΑΣ (18:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ - ΣΕΡΒΙΑ (12:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Ν. ΚΟΡΕΑ - ΓΚΑΝΑ (15:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (18:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ - ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ - ΣΕΝΕΓΑΛΗ (17:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΡΡΑΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

OΛΛΑΝΔΙΑ - ΚΑΤΑΡ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΥΑΛΙΑ - ΑΓΓΛΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΡΑΝ - H.Π.Α. (21:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ - ΔΑΝΙΑ (17:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΤΥΝΗΣΙΑ - ΓΑΛΛΙΑ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΠΟΛΩΝΙΑ - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Σ. ΑΡΑΒΙΑ - ΜΕΞΙΚΟ (21:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ

1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΡΟΑΤΙΑ - ΒΕΛΓΙΟ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΝΑΔΑΣ - ΜΑΡΟΚΟ (17:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - ΚΩΣΤΑΣ ΨΑΡΡΑΣ

1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΙΑΠΩΝΙΑ - ΙΣΠΑΝΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

1η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ - ΓΕΡΜΑΝΙΑ (21:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΟΧΟΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΓΚΑΝΑ - ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ (17:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΩΣΤΑΒΑΡΑΣ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Ν. ΚΟΡΕΑ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (17:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΕΡΒΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ (21:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ - ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΝΗΣ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΚΑΜΕΡΟΥΝ - ΒΡΑΖΙΛΙΑ (21:00) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΑΛΕΞΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

