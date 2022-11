Πολιτική

Κορονοϊός: Ο Νίκος Κωνσταντόπουλος νοσηλεύεται σε ΜΕΘ

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του Νίκου Κωνσταντόπουλου που έδωσε μάχη για την ζωή του, στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Δύσκολες ώρες για τον Νίκο Κωνσταντόπουλο καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από λοίμωξη από κορονοϊό, ο οποίος του επέφερε σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δικηγόρος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ, αλλά δεν είναι διασωληνωμένος και ούτε διασωληνώθηκε ποτέ, με την κατάσταση της υγειας του να βελτιώνεται και τις επόμενες ημέρες εφ' όσον συνεχίσει έτσι θα μεταφερθεί σε απλό θάλαμο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση για την κατάσταση της υγείας του πατέρα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, "Στην ΜΕΘ ΠΠ του Νοσοκομείου Σωτηρία νοσηλεύεται τις τελευταίες 13 μέρες ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, λόγω λοίμωξης από Κορονοϊό και σοβαρών επιπλοκών που οδήγησαν σε εκτεταμένη εσωτερική αιμορραγία και υποβολή του σε κατεπείγοντα εμβολισμό."

Ο δικηγόρος και πρώην Πρόεδρος του Συνασπισμού έδωσε μια γενναία μάχη για τη ζωή του και ήδη βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης. Στο πλευρό του βρίσκονται από την πρώτη στιγμή η οικογένειά του και οι στενοί του συνεργάτες, ενώ η υγεία του παρακολουθείται στενά από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Πανεπιστημιακής Κλινικής, προς το οποίο η οικογένεια εκφράζει την βαθιά ευγνωμοσύνη της.

Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι μας συμπαρίστανται καθώς και όσους ήδη έσπευσαν να δώσουν αίμα. Η αιμοδοσία στο Νοσοκομείο Σωτηρία γίνεται 8.30-2 Δευτέρα με Παρασκευή."

