Πολιτική

Μητσοτάκης - ΕΙΗΕΑ: Συνάντηση για τα προβλήματα του Τύπου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Νίκος Χατζηνικολάου, Τάσος Μπούρας και Γιώργος Δήμας, έθεσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος των εφημερίδων. Η δέσμευση του Πρωθυπουργού.

Την διάθεσή του να στηρίξει την Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΙΗΕΑ) για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που του έθεσαν, εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνάντηση που είχε νωρίτερα σήμερα με το Προεδρείο της ΕΙΗΕΑ.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου, ο Γραμματέας, Τάσος Μπούρας και ο Αντιπρόεδρος, Γιώργος Δήμας, έθεσαν στον πρωθυπουργό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο χώρος των εφημερίδων και ζήτησαν τη στήριξη της κυβέρνησης, για την επίλυσή τους. Παράλληλα τόνισαν ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας.

Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης ανέθεσε στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, Γιάννη Οικονόμου, που ήταν παρών στην συνάντηση, να εξετάσει όλα τα παραπάνω ζητήματα με θετικό πνεύμα ενόψει της κατάθεσης και σχετικού νομοσχεδίου, σύντομα, στη Βουλή. Στη συνάντηση μετείχε, επίσης, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού, Δημήτρης Τσιόδρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης - Σπίρτζης: Καβγάς στον αέρα για Τσίπρα και παρακολουθήσεις

Παπαγιάννης - Παυλίδου: νέα κόντρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου (βίντεο)

Αιμιλία Υψηλάντη: Το πρώτο μήνυμα για το θάνατο της μοναχοκόρης της