O Γιάννης Αντετοκούνμπο “έφαγε τάπα” από τον Ιμπάκα και την... μαγειρική του (βίντεο)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε από τα παρκέ και δοκίμασε... περίεργες γεύσεις ενώ στα... "δύσκολα" ο συμπαίκτης του στους Μπακς τον προέτρεψε στα... ελληνικά!

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος καλεσμένος της νέας σεζόν στην εκπομπή "How hungry are you?" του συμπαίκτη του στος Μπακς, Σερζ Ιμπάκα ο οποίος τον... "βασάνισε" από τις γευστικές δοκιμασίες.

Ο συμπαίκτης του "Greek Freak" άφησε για λίγο τα παρκέ και μπήκε στην κουζίνα ως οικοδεσπότης της εκπομπής, για να προσφέρει διάφορες "λιχουδιές" στον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πολλές από τις γευστικές προτάσεις, μόνο στην ιδέα δεν μπορούν να φανούν ευχάριστες, με το αποτέλεσμα πάντως να είναι ξεκαρδιστικό, καθώς ο Έλληνας σταρ του ΝΒΑ ήπιε μέχρι και... τσάι από γρύλους.

Το μενού έκλεισε με γλώσσα αρνιού με τον Αντετοκούνμπο να αρνείται αρκετές φορές να δοκιμάσει προτού μάθει ακόμη και τις διατροφικές συνήθειες του αρνιού. Ο Ιμπάκα τον αναγκάστηκε λοιπόν να τον προτρέψει με έναν ελληνικό τρόπο, λέγοντάς του: «Φάε μ@@ακα, πρέπει να δοκιμάσεις».

