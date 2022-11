Life

“Family Game” το Σάββατο με παιχνίδι και άφθονο γέλιο (εικόνες)

Άφθονο γέλιο, απίθανες δοκιμασίες και ξεκαρδιστικές ατάκες στο "μενού" του πιο απρόβλεπτου παιχνιδιού της τηλεόρασης. Μείνετε συντομισμένοι, το Σάββατο, στον ΑΝΤ1.

Είναι οικογενειακό! Είναι απρόβλεπτο! Είναι μοναδικό! Είναι το Family Game, με τους αγαπημένους Μάρκο Σεφερλή και Έλενα Τσαβαλιά και αυτό το Σάββατο 19 Νοεμβρίου θα μας χαρίσει άλλο ένα διασκεδαστικό βράδυ!

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 20:00

Ο Μάρκος και η Έλενα υποδέχονται τα Γαλακτομπουρεκάκια και τους Εskiμώους για να παίξουν μαζί τους τα πιο τρελά παιχνίδια!

«Ιπτάμενα φρούτα» κάνουν την εμφάνισή τους στο πλατό του Family Game. Ποια από τις δύο ομάδες θα προσγειωθεί ανώμαλα;

Όποια και να είναι η κατάληξη, σίγουρα θα γλυκαθούν και οι δύο ομάδες, αφού για ακόμα μια εβδομάδα στο ζαχαροπλαστείο οι τούρτες φεύγουν η μια μετά την άλλη!

Την Έλενα για ακόμα μια φορά την πιάνει «Κρεβατομουρμούρα», ενώ ο Μάρκος φτάνει στα όριά του και είναι έτοιμος να πάρει τη βαλίτσα του και να την κοπανήσει!

Οι γείτονες, όμως, έχουν πάρτι με καλεσμένους Έλληνες και ξένους σταρ και ο Μάρκος δεν μπορεί να αντισταθεί!

Αφού δουν τι τρέχει με τους γείτονες, πάνε όλοι μαζί για ψώνια στο πιο παγωμένο και βροχερό μέρος, και μένουν παγωτό!

Ποια ομάδα θα τη βγάλει «στεγνή»;

Ποια ομάδα θα καταφέρει να περάσει στον μεγάλο τελικό;

Ποια θα διεκδικήσει το έπαθλο των 5000 ευρώ;

«Family Game». Το νέο απίθανο τηλεπαιχνίδι γέλιου έρχεται στον ΑΝΤ1 κάθε Σάββατο στις 20:00, και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις απρόβλεπτες δοκιμασίες στις οποίες λαμβάνουν μέρος όχι μόνο οι παίκτες, αλλά και οι παρουσιαστές.

Ακόμα κάθεστε; Πάρτε οικογένεια, φίλους ή όποια ομάδα θέλετε, και ελάτε να παίξετε ασταμάτητα, να κερδίσετε μετρητά και να διασκεδάσετε αμέτρητα.

Δηλώστε τώρα συμμετοχή στο https://www.antenna.gr/familygame/form και παίξτε το παιχνίδι της ζωής σας!

«Family Game»: Το παιχνίδι γίνεται οικογενειακή υπόθεση!

Συντελεστές

Εκτέλεση Παραγωγής: Barkingwell Media

Barkingwell Media Executive Producer : Ντόρα Πνευματικάτου

Ντόρα Πνευματικάτου Σκηνοθεσία: Κώστας Καπετανίδης

Κώστας Καπετανίδης Αρχισυνταξία: Πάττυ Ξυράφη, Σόφη Καραγγιάνη

#FamilyGame

«Family Game», με τον Μάρκο Σεφερλή και την Έλενα Τσαβαλιά: Σάββατο στις 20:00 στον ΑΝΤ1.





