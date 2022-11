Κόσμος

Ελληνοτουρκικά - Σεντόπ: Οι Έλληνες δεν αντιλαμβάνονται τη νομική αδυναμία τους στα νησιά

Ο πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης επανήλθε με νέες προκλητικές δηλώσεις για τα ελληνικά νησιά.



Την ώρα που τα τουρκικά μέσα συνεχίζουν να εμπλέκουν την Ελλάδα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στην βομβιστική επίθεση, ο πρόεδρος της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης επανήλθε με νέες προκλητικές δηλώσεις για τα ελληνικά νησιά.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, σε ομιλία του για την 39η “επέτειο” του ψευδοκράτους, ο Πρόεδρος της τουρκικής εθνοσυνέλευσης δήλωσε από την κατεχόμενη Λευκωσία πως «στην ανατολική Μεσόγειο και τη Θάλασσα των Νήσων (εννοεί Αιγαίο), βλέπουμε ότι κάποιοι Έλληνες κυβερνώντες, που ενεργούν εχθρικά κατά της Τουρκίας παραβιάζοντας το διεθνές δίκαιο και τις συμφωνίες, κουνούν τα δάχτυλά τους από την αγκαλιά άλλων χωρών χωρίς να αντιλαμβάνοται τη νομική αδυναμία τους σε σχέση με τα νησιά».

Ανέφερε ότι «η Τουρκία είναι σε θέση να προστατεύει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της τόσο στη δική μας πατρίδα όσο και στη Γαλάζια Πατρίδα ανά πάσα στιγμή και με κάθε μέσο και να δείχνει τη θέση της σε όσους είναι εχθρικοί και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι απλώς θέμα χρόνου για την Τουρκία. Αυτή η πατρίδα στην οποία βρισκόμαστε είναι το πιο όμορφο και συγκεκριμένο παράδειγμα όσων είπα»

Για το ψευδοκράτος υποστήριξε ότι αργά ή γρήγορα θα αναγνωριστεί. «Να είστε ήσυχοι, η μητέρα πατρίδα πάντοντε θα στέκεται δίπλα σας», ανέφερε. Υποστήριξε ότι τα κράτη μέλη του ΟΗΕ πρέπει να αναγνωρίσουν το ψευδοκράτος, υποστηρίζοντας ότι αυτό θα λύσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό.

