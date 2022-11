Life

Ο Ηλίας Μαμαλάκης στην εντατική

Σε νοσοκομείο της Κύπρου νοσηλεύεται ο Ηλίας Μαμαλάκης.

Σε νοσοκομείο της Κύπρου βρίσκεται ο Ηλίας Μαμαλάκης και νοσηλεύεται στην εντατική.

Την είδηση έκανε ο ίδιος γνωστή, μέσα από ανάρτηση στο προφίλ του στα social media, χωρίς να αποκαλύψει το πρόβλημα υγείας που τον ανάγκασε να κάνει εισαγωγή στο νοσοκομείο, παρά μόνο το ότι η υγεία του πηγαίνει καλά.

Η ανάρτηση του Ηλία Μαμαλάκη μέσα από το νοσοκομείο

«Από την εντατική του κρατικού νοσοκομείου Λευκωσίας τους χαιρετισμούς μου. Πάω καλά. Οι Κύπριοι είναι πολύ μπροστά στο ΕΣΥ. Ταχύτατοι αποτελεσματικοί», έγραψε στη λεζάντα ο Ηλίας Μαμαλάκης.

