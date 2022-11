Κοινωνία

Εξάρχεια: Μπουκάλια, πέτρες και οικοδομικά υλικά βρέθηκαν σε εγκαταλελειμμένο κτήριο (εικόνες)

Τι εντόπισαν οι Αρχές σε επιχείρηση που εξελίχθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στα Εξάρχεια.

Επιχείρηση στήθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στα Εξάρχεια, με ευρήματα δεκάδες μπουκάλια αλκοόλ και οικοδομικά υλικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η επιχείρηση διενεργήθηκε κατα τις πρωινές ώρες σήμερα, Τρίτη 15 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών δεδομένων από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στον συγκεκριμένο εγκαταλελειμμένο χώρο συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 100 φιάλες αλκοολούχων ποτών σε κιβώτια, πέτρες και λοιπά οικοδομικά υλικά.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγα 24ώρα πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου, κατά την οποία θα υπάρχουν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Αθήνα για να διεξαχθούν οι εορτασμοί.

