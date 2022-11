Κοινωνία

Φολέγανδρος - Μητέρα Γαρυφαλλιάς στον ΑΝΤ1: Η “συγγνώμη” του δράστη δεν δείχνει μετάνοια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά η δίκη για την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συντρόφου της. Συγκλονίζει η μητέρα της άτυχης κοπέλας, μιλώντας στον ΑΝΤ1.



Την Πέμπτη αρχίζει στη Σύρο, η πολύκροτη δίκη για την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, που έχασε τη ζωή της από τα χέρια του συντρόφου της, ενώ έκαναν διακοπές στη Φολέγανδρο.

«Είδα ένα σκουλήκι που απλά το προσπερνάς. Και αυτήν την απέχθεια ένιωσα και για τους δικούς του ανθρώπους που ήταν απέξω. Μπαίνεις σε μια αίθουσα που ξαναδολοφονείται το παιδί σου, και είναι πάρα πολύ σκληρό», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η μητέρα της άτυχης κοπέλας.

Η οικογένεια της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, του νεαρού κοριτσιού που δολοφονήθηκε από τον σύντροφο της πέρσι το καλοκαίρι σε διακοπές τους στη Φολέγανδρο, παλεύει με δύναμη και αξιοπρέπεια να διαχειριστεί όχι μόνο την απώλειά της, αλλά και την δεύτερη φορά που αναμένεται να δολοφονηθεί και πάλι, αυτή τη φορά μέσα στην δικαστική αίθουσα.

«Γιατί δυστυχώς μέσα σε αυτές τις αίθουσες ακούγονται πράγματα για τα παιδιά μας που δεν στέκουν και ουσιαστικά «δικάζονται» τα δικά μας παιδιά, τα θύματα. Εύχομαι να μας δώσει δύναμη η Γαρυφαλλιά να σταθούμε στο ύψος της και να μπορέσουμε να το διαχειριστούμε όλο αυτό» λέει η μητέρας της.

Κατά την έναρξη της δίκης η οικογένεια του θύματος βρέθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον καθ’ ομολογίαν δολοφόνο στην αίθουσα του δικαστικού μεγάρου Σύρου όπου θα διεξαχθεί η πολύκροτη δίκη.

Η μητέρα του θύματος έχει λάβει συγγνώμες από το δράστη και την οικογένειά του, όμως η στάση που κράτησε – όπως λέει – την περασμένη εβδομάδα κατά την έναρξη της δίκης, την πίκρανε.

«Για μένα η συγγνώμη δεν είναι μια λέξη, είναι συμπεριφορά. Όταν λοιπόν βλέπεις απ’ έξω ενωμένη την οικογένειά του αγκαλιά, οι οποίοι έχουν βάλει αρκετούς δικηγόρους να τον υποστηρίξουν , σε ένα έγκλημα που έχει παραδεχθεί ο ίδιος, είναι πάρα πολύ προκλητικό για εμάς αυτό, και δεν δείχνει καθόλου συγγνώμη και καθόλου μετάνοια», ανέφερε στον ΑΝΤ1.

Ο 30χρονος, ο οποίος αρχικώς είχε επικαλεστεί ψυχιατρικά προβλήματα, τελικά θα δικαστεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, διότι σύμφωνα με τον βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου, αλλά και την εισαγγελική πρόταση, ο δράστης είχε πλήρη επίγνωση των πράξεων του.

«Η γραμμή υποστήριξης είναι πολύ προκλητική, όχι μόνο για μένα αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν ψυχολογικά προβλήματα, είναι και για αυτούς ρατσιστικό. Δηλαδή, όποιος έχει ψυχολογικά προβλήματα είναι εγκληματίες; Δολοφόνοι;», λέει στον ΑΝΤ1 η μητέρα της Γαρυφαλλιάς.

Η πολύκροτη δίκη αναμένεται να επιστρέψει στην δικαστική αίθουσα την ερχόμενη Πέμπτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο Χαλάνδρι: Η εικαστικός, ο οφθαλμίατρος και η ένταση στην δίκη

Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε για βιασμό της φίλης του και της εν διαστάσει σύζυγου του

Παπαγιάννης - Παυλίδου: νέα κόντρα μετά την απόφαση του δικαστηρίου (βίντεο)