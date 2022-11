Κοινωνία

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Η Ελληνίδα τραυματίας έφτασε την Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε η 39χρονη, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της έκρηξης στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη Κυριακή.

Η περιπέτεια τόσο για την ίδια όσο και για την οικογένεια της έλαβε τέλος το βράδυ της Τρίτης στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, οπότε και η Άννα έφτασε με τουρκικό ασθενοφόρο από την Κωνσταντινούπολη.

Εμφανώς συγκινημένη, η μητέρα της 39χρονης αγκάλιασε σφιχτά την κόρη της, που είδε για πρώτη φορά μετά το σοκαριστικό περιστατικό στην Κωνσταντινούπολη, που συγκλόνισε όλον τον κόσμο.

Μόλις κατέβηκε από το ασθενοφόρο, έστειλε μήνυμα προς όλους ότι είναι καλά και παρέλαβε την ανθοδέσμη από τη μητέρα της που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα της.

«Νιώθω τυχερή, πάντα είμαι τυχερή στη ζωή μου και σίγουρα με προστάτευσε ο Θεός» ανέφερε η 39χρονη, η οποία δήλωσε ότι θα ξαναπήγαινε στην Κωνσταντινούπολη και πρόσθεσε: «Έχω μάθει στη ζωή μου γενικά τις δύσκολες καταστάσεις να τις ξεπερνάω πάρα πολύ εύκολα. Σίγουρα θα χρειαστεί λίγος χρόνος αλλά προς το παρόν σκέφτομαι να γίνω καλά, να χαλαρώσω γιατί αυτές οι δύο ημέρες ήταν πολύ πιεστικές από Τουρκία, γιατρούς , συνεντεύξεις».

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ανέφερε ότι οι τουρκικές αρχές της έκαναν διάφορες ερωτήσεις, στις οποίες απάντησε λέγοντας πως ακριβώς έγιναν τα πράγματα. «Υπήρχαν πάρα πολύ σοβαρά περιστατικά, εγώ δεν έχω τίποτα , αλλά πολύ λυπάμαι για τους ανθρώπους, τα μωράκια και τα παιδάκια που πέθαναν» σημείωσε.

Η 39χρονη εισήχθη στο νοσοκομείο όπου θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και εάν χρειαστεί θα χειρουργηθεί στο πόδι, το οποίο τραυματίστηκε από την έκρηξη.

«Σώθηκε από θαύμα. Σώθηκε καθώς μπροστά ήταν μία οικογένεια που διαμελίστηκε, μαζί με το παιδάκι της» ανέφερε ο πατέρας της γυναίκας, Φώτης Δεπώλας, προσθέτοντας ότι η αγωνία της δικής του οικογένειας κορυφώθηκε, όταν δέχτηκε το τηλεφώνημα από την κόρη του, του είπε ότι είχε τραυματιστεί στην επίθεση.



Από την πλευρά της, η μητέρα της 39χρονης ανέφερε πως «Μόνο η Παναγία και ο Χριστός την έσωσαν». Στη συνέχεια έδωσε τα θερμά της συλλυπητήρια σε όσους έχασαν τους ανθρώπους τους στην τρομοκρατικής επίθεσης και ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της κόρης της.

Το πρωί, ο πατέρας της 39χρονης μιλώντας στην εκπομή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» περιέγραψε τις πρώτες στιγμές μετά από την βομβιστική επίθεση. «Πήγε αμέσως το μυαλό μου στο παιδί, αλλά έλεγαν τις πρώτες ώρες πως δεν υπήρχε Έλληνας μεταξύ των τραυματιών. Προσπαθούσαμε να επικοινωνήσουμε, αλλά το τηλέφωνο ήταν κλειστό και μας έζωσαν τα φίδια. Χθες το πρωί δεχθήκαμε κλήση από ένα τηλέφωνο με απόρρητο αριθμό και ακούσαμε το παιδί να κλαίει και να ουρλιάζει και να λέει πως είναι στο νοσοκομείο. Το τηλέφωνο ήταν ανθρώπου από το προξενείο, τους ευχαριστώ πολύ και αυτούς», ανέφερε.

«Μιλήσαμε με την Γενική Πρόξενο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη και μας είπε πως θα επιστρέψει το παιδί οποιαδήποτε στιγμή θελήσει στην Ελλάδα, αλλά αυτό καθυστερεί γιατί πρέπει να της αφαιρεθεί το τραύμα από το πόδι της, κάτι που προγραμματίστηκε για την Δευτέρα. Μου είπαν ότι θα της κάνουν επισκληρίδιο για να της κάνουν την επέμβαση, που θα την χρεωθεί, όπως θα χρεωθεί (ενν: το θύμα της επίθεσης) και την επέμβαση και την νοσηλεία στο νοσοκομείο», ανέφερε οργισμένος ο πατέρας της 39χρονης, προσθέτοντας «τους είπα ότι είναι απαράδεκτο ξένος υπήκοος, που έπεσε θύμα τρομοκρατικής επίθεσης, να μην δέχεται την ιατρική φροντίδα που πρέπει».

Ο συνήγορος της οικογένειας Δεπώλα, Απόστολος Λύτρας, που επίσης μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», επεσήμανε πως «Πήρα κατευθείαν τον κ. Πλεύρη, ήταν άμεση η ανταπόκριση και τον ευχαριστώ, ενημερώθηκε ο κ. Δένδιας και η πρεσβεία μας και το παιδί πλέον θα έρθει οδικώς το πρωί της Τρίτης στην Ελλάδα για να νοσηλευθεί».

«Ευχαριστώ πολύ τον κ. Πλεύρη που αμέσως επικοινώνησε μαζί μου και με καθησύχασε πως το παιδί θα έρθει στην Ελλάδα και θα νοσηλευθεί όπως πρέπει με δαπάνες του Δημοσίου», είπε ο πατέρας της τραυματισμένης Ελληνίδας.

Μάλιστα, ο Απόστολος Λύτρας αποκάλυψε και ακόμη έναν φόβο της οικογένειας, πέραν της παροχής της βέλτιστης ιατρικής φροντίδας στην Ελληνίδα, αναφέροντας ότι «η οικογένεια φοβήθηκε και μήπως προσπαθήσουν να μπλέξουν και το παιδί στην έκρηξη».

Φωτογραφίες: thestival.gr

