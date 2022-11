Κόσμος

Κωνσταντινούπολη: συναγερμός από έκρηξη σε αυτοκίνητο (βίντεο)

Ισχυρή έκρηξη σε αυτοκίνητο στην περιοχή Φατίχ συνέβη στην Κωνσταντινούπολη.

Συναγερμός σήμανε στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ της Τρίτης (15.11.2022) από ισχυρή έκρηξη σε αυτοκίνητο στην περιοχή Φατίχ, μετά την τρομοκρατική επίθεση στην πλατεία Ταξίμ, όπου οχτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, πριν από δύο ημέρες.

Για λόγους που δεν είναι γνωστοί εξερράγη αυτοκίνητο το οποίο ήταν σταθμευμένο στην περιοχή του Φατίχ, με τη φωτιά να εξαπλώνεται και σε διπλανά αυτοκίνητα, αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκρηξη δεν οφείλεται σε τρομοκρατική ενέργεια. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος, κατέβηκε από το αμαξι για να βγάλει χρήματα από ΑΤΜ και μύρισε βενζίνη από το όχημά του το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έσβησαν τη φωτιά.

