“The 2Night Show” - Μαριλένα Ράδου: Οι “Παγιδευμένοι”, η κατάψυξη ωαρίων και η δικαστική περιπέτεια (βίντεο)

Η όμορφη «δικαστίνα», που φέρνει τα πάνω-κάτω στην επιτυχημένη σειρά του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», μίλησε για την πορεία της και αποκαλύπτει άγνωστες πτυχές της ζωή της.

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου το βράδυ της Τρίτης υποδέχτηκε στο πλατό του «The 2Night Show» τη Μαριλένα Ράδου.

Για ποιο λόγο όταν ήταν μικρή, δάγκωνε τα άλλα παιδάκια; Γιατί η γιαγιά της την «απέτρεψε» να ασχοληθεί με το τραγούδι;

Πώς έχει βιώσει την εμπειρία της απιστίας και με ποιο τρόπο το ανακάλυψε; Πότε βρέθηκε «αντιμέτωπη» με δύο ψυχοσωματικές ασθένειες;

Όπως "εξομολογήθηκε" στον οικοδεσπότη της εκπομπής του ΑΝΤ1, όταν ήταν μικρή δάγκωνε… τα άλλα παιδάκια και σε γενικές γραμμές ήταν πολύ ζωηρή κι αντιδραστική. Η δικαστής των Παγιδευμένων μίλησε για τη ζωή της και τον ρόλο της.

Στη ζωή της έχει βρεθεί αντιμέτωπη με δύο ψυχοσωματικές ασθένειες και κάποια στιγμή άρχισε να χάνει τα μαλλιά της. Από τότε όμως βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά και προσπαθεί να είναι πιο χαρούμενη. Συγκεκριμένα είπε: «Έπαθα αλωπεκίαση κι έρπητα ζωστήρα. Είναι αυτοάνοσα. Την αλωπεκίαση όταν την έπαθα, ήμουν σε έντονη περίοδο στενοχώριας και στρες. Τον έρπητα ζωστήρα τον έπαθα, αφού ηρέμησα. Η τάση κι η στάση μου είναι πολύ θετική κι ανάλαφρη από τότε».

Η Μαριλένα Ράδου μίλησε για την επιθυμία της να αποκτήσει παιδιά κι έχει ακολουθήσει τη διαδικασία κατάψυξης ωαρίων: «Από μικρή ήθελα να κάνω οικογένεια και πολλά παιδιά. Ενεργοποίησα το plan B, έκανα κατάψυξη ωαρίων για να έχω ένα backup εάν δεν έρθει. Επειδή ήθελα από όταν με θυμάμαι ότι ήθελα να κάνω τρία παιδιά και έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, για αυτό το έκανα. Είναι και δική μου ευθύνη όχι μόνο της μοίρας.

Θα μπορούσα να κάνω μονογονεϊκή οικογένεια. Δεν το έκανα σώνει και ντε να το χρησιμοποιήσω αλλά θα ήθελα να έχω επιλογή. Το κόστος είναι περίπου 2500 χιλιάδες ευρώ και διαρκεί για 10 χρόνια. Προφυλάσσονται στο μαιευτήριο, η διαδικασία διαρκεί δύο εβδομάδες. Κάνεις κάποιες ενέσεις από το φαρμακείο και δεν είναι καθόλου επίπονο. Η διαδικασία διαρκεί 20 λεπτά όταν πας να κάνεις την κατάψυξη ωαρίων. Εγώ δεν μπορούσα να βάλω στην άκρη ούτε 50 ευρώ και το έκανα για να βάλω αυτό τον στόχο που θα μου εξασφαλίσει μελλοντικά την επιλογή αυτή, νιώθω πολύ ωραία», δήλωσε για την απόφαση της.

Ως δικαστής Κατερίνα Μαυρίδου στον ρόλο της στους "Παγιδευμένους" έχει γίνει στόχος για τους Twitteράδες αρκετές φορές, ενώ άλλαξε την εμφάνισή της για τις ανάγκες του ρόλου της: «Άλλαξα το μαλλί μου από καστανό σε ξανθό για τον ρόλο μου και έχει γίνει χαμός. Μου λένε να μην το κάνω ξανά ξανθά, αλλά ήταν κάτι που μου ζητήθηκε για τον ρόλο. Δεν μίλησα με κάποιους εισαγγελείς ή δικηγόρους αλλά προσπαθούσα να φέρω στο μυαλό μου ανθρώπους του χώρου για να καταλάβω τη φιλοσοφία. Έχω βρεθεί στα δικαστήρια στη θέση του κατηγορούμενου. Πήγα αδίκως, αλλά όλα πήγαν καλά. Με το που άκουσαν για τη σειρά ότι επιστρέφω σαν πρώην του Μαρκέτου, με έβγαλαν απευθείας κακιά, οπότε δεν ξέρω εάν θα γίνω πιο σκληρή στα επόμενα επεισόδια. Τα μηνύματα που λαμβάνω προσωπικά ευτυχώς 9 στα 10 είναι θετικά. Τα σχόλια στο Twitter με αυτά που κάνει η Κατερίνα, δεν είναι θετικά», είπε για τη δημοφιλή σειρά και τα σχίλια που δέχεται.

