“The 2Night Show”: Ο Μιχάλης Πανάδης εξηγεί πώς σταμάτησε να σνομπάρει την τηλεόραση (βίντεο)

Στην παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου και το "The 2Night Show", το βράδυ της Τρίτης, βρέθηκε και ο Μιχάλης Πανάδης.

Ο νεαρός ηθοποιός μιλάει για τα παιδικά του χρόνια, για τον τρόπο που ανακάλυψαν ότι η γιαγιά τους ήταν ηθοποιός, για τις σπουδές στο Εθνικό καθώς και για τη μεγάλη του αγάπη για τη σκηνοθεσία.

Πότε σταμάτησε να σνομπάρει την τηλεόραση;

Πώς «καταρρίπτει» τον μύθο για ποιοτικούς ανθρώπους στο θέατρο; Τι λέει για τους «κακόψυχους» ταλαντούχους που υπάρχουν στο χώρο της υποκριτικής;

"Η προγιαγιά μου ήταν ηθοποιός στην Κωνσταντινούπολη και το έκρυβε. Βρήκαμε φωτογραφία της όταν πέθανε. Η μητέρα μου ήταν πιο ανοιχτή στο να ασχοληθώ με την υποκριτική, ενώ ο πατέρας μου στα πρώτα χρόνια ήταν λίγο αντίθετος, αλλά όταν πέρασαν τα χρόνια το δέχτηκε. Δεν τους άφησα περιθώρια. Ήμουν ένα καλός μαθητής στα θεωρητικά χωρίς να διαβάζω ιδιαίτερα. Πήγα πρώτος ή δεύτερος στο Τμήμα Θεάτρου με τις πανελλαδικές και έδωσα εξετάσεις στη Σχολή του Εθνικού Θεάτρου».

Ο Μιχάλης Πανάδης παραδέχτηκε ότι η σκηνοθεσία τον ενδιαφέρει περισσότερο από την υποκριτική, ωστόσο επειδή δεν έχει τις κατάλληλες γνώσεις προτιμά προς το παρόν να ασχοληθεί με την υποκριτική.

«Επειδή είμαι χαμηλών τόνων, δεν με έψαξαν από μόνοι τους. Είχα την τύχη να συναντήσω αξιόλογους ανθρώπους, ανάμεσά τους η Μάρθα Φριντζήλα, με την οποία δούλευα τα πρώτα χρόνια με τη σχολή. Έχω κάνει πιάνο, αλλά δεν έχω πάρει πτυχίο. Έχω γράψει μουσική για παιδικές παραστάσεις. Η σκηνοθεσία με ενδιαφέρει πολύ περισσότερο από την υποκριτική, το αγαπούσα πάρα πολύ αλλά έχω χρόνια να σκηνοθετήσω».

Ο ηθοποιός υποδύεται στη σειρά «Ο παράδεισος των κυριών» τον Πασχάλη, έναν σερβιτόρο στο απέναντι καφενέ του «παραδείσου».

«Στα γυρίσματα της σειράς επικρατεί ένα κλίμα οικογενειακό, περνάμε υπέροχα. Αυτό σε κάνει να σκιστείς στη δουλειά, αλλά σε αφήνει και να εκφραστείς. Μου αρέσει η τηλεόραση περισσότερο από όσο πίστευα. Υπάρχει μια υγεία στους ανθρώπους που δεν υπάρχει στο θέατρο. Ίσως επειδή δεν υπάρχει η τριβή τόση όσο στο θέατρο. Οι ρυθμοί της πίεσης της τηλεόρασης με βοηθούν πολύ. Παλιά την σνόμπαρα την τηλεόραση και όταν μπήκα λέω “τι βλάκας που ήσουν”. Υπάρχει αυτό το ποιοτικό, το οποίο όχι απλά το έχω απομυθοποιήσει… Εγώ βρεθεί σε “ποιοτικές” παραστάσεις με ανθρώπους που δεν ήταν καθόλου ποιοτικοί. Ενώ στην τηλεόραση και στις τρεις δουλειές που έχω κάνει, όλοι οι άνθρωποι είναι εντελώς ποιοτικοί» είπε ο Μιχάλης Πανάδης.

«Το έχω ζήσει κι εγώ πολύ στο θέατρο για ανθρώπους που γνωρίζω και μου λένε άνθρωποι που δεν τους γνωρίζουν «τι καταπληκτικός ηθοποιός». Τι να το κάνεις; Δηλαδή αν είσαι σκ…άνθρωπος και να λείψει ένας σκ…άνθρωπος ταλαντούχος, δεν πειράζει. Υπάρχουν πάρα πολλοί μη σκ…άνθρωποι, πολύ ταλαντούχοι, που δεν τους έχει δοθεί το βήμα και δεν πειράζει, θα καλυφθεί η θέση» ανέφερε ο Μιχάλης Πανάδης.

