Κοινωνία

Ναυάγιο στην Εύβοια: μεγαλώνει η λίστα των θυμάτων

Πόσοι είναι οι νεκροί μέχρι στιγμής από το ναυάγιο με μετανάστες στο στενό του Καφηρέα.

Στους 29 ανήλθαν οι νεκροί από το ναυάγιο ιστιοφόρου σκάφους με μετανάστες που σημειώθηκε την Τρίτη 01 Νοεμβρίου στη θαλάσσια περιοχή του στενού Καφηρέα στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, μία σορός άνδρα εντοπίστηκε την Τρίτη στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρύστου.

Ο αριθμός των διασωθέντων ατόμων από το ναυάγιο ανέρχεται στα 12 άτομα.

