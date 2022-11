Κοινωνία

Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε η Ελληνίδα τραυματίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η 39χρονη έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, χτες βράδυ, με τουρκικό ασθενοφόρο και παρελήφθη από ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου.

Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση θραύσματος και σε αποκατάσταση κατάγματος κνήμης υποβλήθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης η 39χρονη, η οποία τραυματίστηκε στην περασμένη Κυριακή κατά τη φονική έκρηξη στη Κωνσταντινούπολη.

Όπως ανακοινώθηκε από το Νοσοκομείο, η ασθενής ακολουθεί την ενδεδειγμένη θεραπευτική αγωγή, σύμφωνα με τις υποδείξεις των θεραπόντων ιατρών, και θα παραμείνει για νοσηλεία για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο.

Η 39χρονη έφτασε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, χτες βράδυ, με τουρκικό ασθενοφόρο και παρελήφθη από ιατρική ομάδα του Νοσοκομείου. Πραγματοποιήθηκε εισαγωγή στην Ορθοπεδική Κλινική και για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας της έγιναν όλες οι απαιτούμενες εξετάσεις.

Ο ιατρικός έλεγχος επιβεβαίωσε την ύπαρξη θραύσματος στο κάτω άκρο και κατάγματος κνήμης. Μετά από εκτίμηση εξειδικευμένης ομάδας ιατρών, κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση του θραύσματος και την αποκατάσταση του κατάγματος.

Ο πατέρας της 39χρονης, μίλησε για την περιπέτεια του παιδιού του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα»

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Στην Ανακρίτρια για τους θανάτους της Μαλένας και της Ίριδας

NASA: Εκτοξεύθηκε με επιτυχία η αποστολή Άρτεμις 1 για τη Σελήνη (βίντεο)

Ληστές φίμωσαν, ξυλοκόπησαν μητέρα και απείλησαν να της πάρουν το παιδί