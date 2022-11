Αθλητικά

Ο Ρονάλντο μιλάει για το θάνατο του γιου του και συγκλονίζει

Ο άσος του ποδοσφαίρου περιγράφει το χαμό του νεογέννητου γιου και εξηγεί τα αντικρουόμενα συναισθήματα που βίωσε με τη γέννηση της κόρης του.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μιλάει για το θάνατο του νεογέννητου γιου και συγκλονίζει.

Ο άσος του ποδοσφαίρου σε μία συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη στον Πιρς Μόργαν περιγράφει το χαμό του παιδιού του ως τη «χειρότερη στιγμή» της ζωής του.

«Ήταν ίσως η χειρότερη στιγμή όλης μου της ζωής από τότε που πέθανε ο πατέρας μου. Όταν περιμένεις παιδί, νομίζεις ότι όλα θα πάνε καλά και μετά μάθαμε ότι υπήρχε πρόβλημα. Ξέρεις… ήταν δύσκολο» είπε αρχικά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Και η Τζορτζίνα πέρασε πολύ δύσκολα γιατί δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε γιατί είχε συμβεί κάτι τέτοιο σ’ εμάς. Ήταν δύσκολα για να είμαι ειλικρινής, ήταν πολύ, πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο στη ζωή μας» περιγράφει, σύμφωνα με τη Marca.

Στη συνέχεια, προσπαθεί να εξηγήσει τα αντικρουόμενα συναισθήματα που βίωσε με τη γέννηση της κόρης του: «είναι τρελό. Δεν μου είχε ξανασυμβεί να είμαι χαρούμενος και θλιμμένος την ίδια στιγμή. Δεν το είχα ξανανιώσει και είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Δεν ξέρεις αν θες να κλάψεις ή να γελάσεις».

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μοιράστηκε πώς βίωσαν τον θάνατο του νεογέννητου μωρού τους τα άλλα παιδιά της οικογένειας. Όπως λέει, ρωτούσαν τους γονείς τους γιατί γύρισαν μόνο με ένα μωράκι από το νοσοκομείο.

«Τα παιδιά άρχισαν να ρωτούν “Μαμά, πού είναι το άλλο μωρό;” και μετά από μία εβδομάδα είπα “Ας είμαστε ειλικρινείς και ας τους πούμε ότι ο Έιντζελ – όπως είναι το όνομά του – πήγε στον παράδεισο”. Τα παιδιά καταλαβαίνουν, φώναζαν γύρω από το τραπέζι και έλεγαν “Μπαμπά, το έκανα αυτό για τον Άγγελο”, και έδειχναν τον ουρανό» εξομολογείται συγκινημένος ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

